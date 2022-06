Volgende Battlefield-game komt uit voor huidige en vorige generatie consoles

EA bevestigt dat de volgende Battlefield-game uitkomt voor zowel de nieuwe consoles als die van de vorige generatie. De game verschijnt in het vierde kwartaal en wordt volgende maand officieel aangekondigd.

EA-ceo Andrew Wilson bevestigt de komst van de nieuwe Battlefield-games naar de consoles van beide generaties bij de bespreking van de kwartaalcijfers. Een verslag daarvan staat bij Seeking Alpha. Hij zegt dat in antwoord op de vraag of de volgende Battlefield-game alleen voor de nieuwe consoles verschijnt. Eerdere opmerkingen van EA zouden daar volgens sommigen op wijzen. Zo schreef EA dat de game een 'definitieve next-gen-ervaring' zou bieden.

Volgens Wilson werd met die bewoording gedoeld op vernieuwingen in de gameplay, physics en kunstmatige intelligentie. Dat geldt zowel voor de nieuwe consoles als voor die van de vorige generatie, aldus de ceo. Hij benadrukt dat ook de komende sportgames van EA voor beide generaties consoles beschikbaar komen.

EA stelt dat de game op beide consolegeneraties goed zal draaien, maar 'nog spectaculairder' is op de nieuwe consoles. In april maakte EA bekend dat er vier studio's werken aan Battlefield. Dat is meer dan bij eerdere delen. Volgens de uitgever krijgt het spel 'all-out oorlogsvoering op epische schaal', met meer spelers dan ooit en 'onverwachte momenten' en 'game-changing vernieling'.

Begin mei verschenen er afbeeldingen die concepten van de nieuwe Battlefield-game zouden tonen, maar officieel heeft EA nog niets over Battlefield 6 bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk of dat de titel wordt. De onthulling van de nieuwe Battlefield-game zal volgende maand plaatsvinden en gedurende de zomer zal EA meer informatie geven.

Vermeende Battlefield 6-afbeeldingen

EA Play-evenement op 22 juli

Waarschijnlijk toont EA tijdens zijn eigen EA Play-evenement meer informatie over onder andere Battlefield. Dat evenement begint dit jaar op 22 juli. Dat is later dan gebruikelijk, want in voorgaande jaren hield EA zijn Play-evenement rondom de E3-gamebeurs in juni. Die beurs is dit jaar digitaal van 12 tot 15 juni.