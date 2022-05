Vermeende Battlefield 6-afbeeldingen verschijnen online

Er zijn beelden op internet verschenen van wat waarschijnlijk de nieuwe Battlefield-game wordt. Op de gelekte afbeeldingen is een eiland te zien met daarop een raketlanceerbasis. Het weer zou een belangrijke rol spelen in de game.

De beelden werden twee weken geleden al geplaatst op Reddit, maar die vielen toen nog niet op. Het gaat om twee screenshots waarvan gebruikers de resolutie handmatig groter hebben gemaakt. De beelden komen nu weer onder de aandacht door gamer en influencer Tom Henderson. Hij bevestigt dat de beelden authentiek zijn. Henderson heeft in het verleden vaker zulke voorspellingen gedaan over Battlefield en andere games. Eerder deze maand maakte Henderson zelf al tekeningen op basis van een aankomende trailer.

In de trailer zou te zien zijn dat de game zich afspeelt op een eiland in de oceaan. In de screenshots zijn helikopters te zien die over het eiland vliegen, maar ook een raketlanceerbasis. Volgens Henderson zou het gaan om het Tanegashima Space Center, de grootste lanceerbasis van Japan.

Henderson heeft ook een video gemaakt op basis van de trailer die hij gezien zou hebben. In de video beschrijft hij hoe het speelveld verandert door een storm of een tornado. Spelers kunnen volgens de trailer vliegen in Osprey-vliegtuigen en -helikopters. In Battlefield 6 zou meer aandacht zijn voor weerpatronen en de dag- en nachtcyclus.

Battlefield 6 moet ergens in 2021 uit komen. De game komt dan uit op onder andere de nieuwe consoles, maar details zijn nog onbekend.