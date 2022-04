Nvidia maakt Resizable BAR beschikbaar voor alle RTX 30-gpu's

Nvidia heeft Resizable BAR beschikbaar gemaakt voor alle RTX 30-videokaarten. Gebruikers hebben daarvoor ook bios-updates van videokaartfabrikanten nodig en een cpu en moederbord die de feature ondersteunt. Nvidia activeert Resizable BAR per game.

Eind februari maakte Nvidia Resiable BAR al beschikbaar voor de RTX 3060 en mobiele RTX 30-gpu's, nu is de feature ook te gebruiken met de RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080 en RTX 3090, meldt Nvidia. Daarvoor is wel een bios-update nodig van de videokaartfabrikant. Nvidia heeft die beschikbaar gesteld voor zijn eigen Founders Edition-kaarten en diverse fabrikanten hebben die inmiddels ook uitgebracht.

Volgens Nvidia verschilt de prestatiewinst met Resizable BAR substantieel van game tot game. De maximale winst die de fabrikant zag bij tests is 12 procent, maar in sommige gevallen werd ook aan prestaties ingeleverd. Daarom maakt Nvidia specifieke profielen per game, waarbij Resizable BAR ingeschakeld kan worden. Het is dus niet mogelijk om de functie voor alle games te gebruiken. Volgens Nvidia zorgt dit ervoor dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over prestatieverlies. Tot nu toe is Resizable BAR beschikbaar voor 17 games.

Nvidia-benchmarks met Resizable BAR

Games met Resizable BAR-ondersteuning (tot aan 30 maart) Assassin's Creed Valhalla Battlefield V Borderlands 3 Control Cyberpunk 2077 Death Stranding DIRT 5 F1 2020 Forza Horizon 4 Gears 5 Godfall Hitman 2 Hitman 3 Horizon Zero Dawn Metro Exodus Red Dead Redemption 2 Watch Dogs Legion

Vereisten voor Resizable BAR-ondersteuning

Resizable BAR is al sinds 2008 onderdeel van de PCI Express-specificatie. De feature laat processors een veel grotere hoeveelheid van het videogeheugen benaderen dan standaard mogelijk is. Dat kan in games prestatiewinst opleveren. AMD voegde die functie bij de Radeon RX 6000 toe onder de noemer Smart Access Memory. Daarna hebben Intel en Nvidia samengewerkt om Resiable BAR naar hun platforms te brengen. In het bios van moederborden is de functie te vinden bij de PCI-instellingen onder de namen Above 4G Decoding of Above 4G Memory en Resizing BAR of Resizable BAR.

Om Resizable BAR te kunnen gebruiken, dienen pc-eigenaren over verschillende componenten te beschikken die dat ondersteunen. Nvidia heeft tabellen opgesteld met daarin de vereisten. De functie werkt met AMD 400- en 500-chipsets die Ryzen 5000-processors ondersteunen en op verschillende Intel-chipsets van de tiende en elfde generatie.

AMD-Chipsets AMD 400 Series (op moederborden met AMD Zen 3 Ryzen 5xxx-ondersteuning) AMD 500 Series

AMD-cpu's AMD Zen 3-cpu's Ryzen 3 5xxx Ryzen 5 5xxx Ryzen 7 5xxx Ryzen 9 5xxx

Intel-chipsets Intel 10th Gen Z490 H470 B460 H410 Intel 11th Gen S Alle 11th Gen-chipsets die vanaf 25 februari 2021 beschikbaar zijn