Modders krijgen gpu-virtualisatie werkend op Nvidia-gpu's voor consumenten

Een groep modders heeft gpu-virtualisatie werkend gekregen op Nvidia GeForce-gpu's voor consumenten. Daarmee kunnen gebruikers een videokaart gebruiken om meerdere virtual machines te draaien. De functie werkt officieel alleen op Quadro- en datacenter-gpu's.

Deze vgpu_unlock-mod verscheen onlangs op Reddit, merkte ook Tom's Hardware op. Gebruikers kunnen de mod en installatie-instructies vinden op GitHub. Gebruikers moeten onder andere de Nvidia GRID-driver installeren om gpu-virtualisatie werkend te krijgen. Voor die software is een licentie nodig, hoewel Nvidia ook een gratis proefperiode van 90 dagen aanbiedt. De mod werkt voor verschillende videokaarten met Pascal-, Turing-, of Ampere-gpu. Een lijst met ondersteunde gpu's is te vinden in de code. De modmakers waarschuwen wel dat de mod nog niet uitgebreid is getest.

De virtualisatiefunctie is normaal gesproken alleen beschikbaar voor Quadro-videokaarten en datacenter-gpu's van Nvidia. Dat betreft echter een softwarematige beperking, aangezien deze professionele gpu's dezelfde chips gebruiken als de GeForce-videokaarten voor consumenten.

Deze limitatie werkt op driverniveau, leggen de makers van de mod uit op GitHub. De driver bepaalt of een videokaart de virtualisatiefunctie ondersteunt via een identifier, die uniek is voor elk type PCI-apparaat. De mod vervangt dit identificatienummer voor een identifier die wordt gebruikt door een videokaart die virtualisatie ondersteunt, waardoor de GeForce-videokaart in de driver wordt gezien als een Quadro- of datacenter-gpu.

Met gpu-virtualisatie kunnen gebruikers een videokaart opsplitsen en gebruiken om meerdere virtuele machines aan te sturen. Zo kunnen meerdere gebruikers een enkele videokaart gebruiken. Dit is anders dan de passthrough-functie die Nvidia recentelijk testte voor consumentenvideokaarten, waarmee gebruikers een GeForce-gpu kunnen gebruiken voor een enkele virtual machine.