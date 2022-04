Nvidia verdubbelt prijs streamingdienst GeForce NOW voor nieuwe klanten

Nvidia verdubbelt de prijs van de betaalde versie van cloudgamingdienst GeForce NOW voor nieuwe klanten van 5 euro naar 10 euro per maand. Huidige abonnees kunnen de dienst onbeperkt blijven gebruiken voor 5 euro per maand, zo laat Nvidia weten.

De naam van de dienst verandert van Founders naar Priority, zegt Nvidia. Klanten kunnen kiezen voor een abonnement van 10 euro per maand of 100 euro voor een jaar. Dat zijn dezelfde prijzen als in dollars: voor Amerikanen kost het 10 dollar per maand.

Klanten met een Founders-abonnement kunnen de dienst blijven gebruiken voor 5 euro per maand, zolang ze blijven betalen en zolang GeForce NOW in eigen land beschikbaar blijft. De lage prijs vervalt ook zodra ze kiezen voor een andere manier van betalen.

GeForce NOW heeft volgens Nvidia bijna tien miljoen gebruikers; dat is veel meer dan de zes miljoen die Nvidia vorige maand noemde. Er is ook een gratis versie met beperkte speeltijd, die zal blijven bestaan. Geforce Now is af te sluiten voor iedereen sinds vorig jaar. Nvidia's GeForce NOW is een streamingdienst waarbij gamers hun eerder zelf aangeschafte games kunnen laten draaien op hardware van Nvidia in de cloud. Zo kunnen games gespeeld worden op apparaten die zelf geen krachtige videokaart hebben.