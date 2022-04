Telenet stopt met voip-app Triiing

De Belgische provider Telenet stopt met Triiing, zijn voip-app voor iOS en Android. Daarmee kunnen klanten bellen zonder dat het van hun belminuten afgaat. Het is onbekend hoeveel gebruikers de app op dit moment heeft.

De app stopt ermee op 31 mei, zegt Telenet in een mail naar klanten. De provider verwijst klanten door naar chatapps met belfuncties, zoals WhatsApp en Signal. Telenet zegt de stap te nemen omdat de provider 'mee evolueert met haar klanten'. Vermoedelijk waren er weinig gebruikers over voor de app.

Triiing kwam uit in 2013. Er is een versie voor Android en iOS. De Android-versie heeft volgens de Play Store tussen 500.000 en een miljoen installaties. Telenet heeft de apps al een tijdje niet meer van updates voorzien. De laatste update op Android is van vorig jaar, op iOS was de laatste update meer dan drie jaar geleden.