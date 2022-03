Telenet verhoogt deel van abonnementsprijzen met 1 procent

De Belgische provider Telenet verhoogt vanaf 16 augustus een deel van de abonnementsprijzen met een procent. Volgens de provider is dit in lijn met de inflatie. De prijzen voor onder meer One, Telenet Mobile, Easy Internet en WIGO Unlimited stijgen niet.

Het gaat om de prijzen van de All-Internet- en Easy Internet-combi-abonnementen, het All-Internet-abo zonder televisie, de huur van bepaalde settopboxen en het losse abonnement voor kabeltelevisie. Ook de prijs voor vaste-telefoniedienst FreePhone Europe stijgt. Abonnees die nog een oud abonnement hebben van Telenet met een vaste, maandelijkse prijs die niet meer door Telenet wordt verkocht, krijgen ook met de prijsverhoging van een procent te maken.

De prijzen van de eerder dit jaar aangekondigde ONE- en ONup-abonnementen stijgen niet. De prijzen van aanvullende diensten, zoals de Streamz-, Play- en Be tv-diensten, blijven eveneens hetzelfde. Ook de opties binnen vaste telefonie en internet worden niet duurder, evenals prijs volgens verbruik en buitenbundeltarieven voor vaste en mobiele telefonie.

Telenet zegt de prijzen aan te passen 'in lijn met de gezondheidsindex'. De provider schrijft met de prijsverhoging de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van producten en dienstverlening te kunnen verbeteren. Elke klant wordt in de loop van de komende weken door Telenet geïnformeerd over de prijswijzigingen.