Reclame doorspoelen op tv is in België binnenkort niet meer mogelijk

Telenet gaat als eerste in België een tv-reclamemodel hanteren waardoor het niet meer mogelijk is om reclame door te spoelen in opnames en Terugkijk TV. Telenet voert dit eind september door bij zenders van DPG Media en SBS. Later volgen VRT en andere zenders.

Vanaf dat moment krijgen opnames van VTM-programma's en PLAY-programma's eerst een minuut niet-doorspoelbare reclame voordat ze te bekijken zijn en gebruikers van Terugkijk TV kunnen reclame helemaal niet meer doorspoelen. In eerste instantie gaat het om programma's van deze zenders, maar VRT en andere zenders volgen later.

De reden achter het nieuwe tv-reclamemodel is dat het toenemend doorspoelen van reclame investeringen in lokale producties onder druk zet, zegt Telenet. Zendergoepen zien een afname van het aandeel live-tv-kijkers en een toename van streaming en uitgesteld kijken in België. Daarbij valt op dat veel mensen reclame doorspoelen. Daardoor wordt het minder interessant voor merken om te adverteren via televisiezenders, terwijl reclame-inkomsten nog steeds de belangrijkste inkomstenbron is voor commerciële zenders in België. Er wordt daarom al jaren nagedacht over verschillende reclamemodellen, zoals reclame tonen als een programma gepauzeerd wordt. Het niet meer mogelijk maken van het doorspoelen van reclame lijkt de televisiesector het beste.

Belgische zendergroepen vragen telecomproviders als Telenet daarom om een aangepast, uniform model door te voeren voor tv-reclame. Telenet is de eerste die daar in meegaat. De zendergroepen zijn nog in gesprek met andere providers over het doorvoeren.

Telenetklanten kunnen vanaf eind september reclame niet langer doorspoelen. In eerste instantie gaat het om zenders VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM GOLD, Play4, Play6 en Play7 voor klanten die gebruik maken van de nieuwste Telenet TV-box. De verandering wordt als automatische update doorgevoerd op de decoder en geldt ook voor het kijken op een tweede scherm, bijvoorbeeld via Chromecast of de Telenet TV-app.

In een latere fase volgen alle andere digitale televisieklanten en volgen meer zenders: één, Canvas en andere Belgische zenders. Ter compensatie krijgen Telenet-klanten gratis toegang tot Terugkijk TV. Ook blijft het doorspoelen van programma's zelf gewoon mogelijk.

Eind 2018 zei Telenet-topman John Porter nog dat het blokkeren van het doorspoelen van reclame 'commerciële zelfmoord' zou zijn. "We kunnen klanten niet afnemen wat ze al een decennium kunnen doen", zei hij destijds in een interview met de krant De Standaard.