Bloomberg: Indiaas bedrijf Reliance overweegt bod op T-Mobile Nederland

Het Indiase conglomeraat Reliance Industries overweegt volgens Bloomberg om een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland. Het bedrijf van de Indiase miljardair Mukesh Ambani is actief in onder andere de olie-, energie-, technologie- en telecomsector.

Volgens bronnen van Bloomberg werkt Reliance Industries samen met een adviseur aan een bod op T-Mobile Nederland. Deutsche Telekom, de huidige eigenaar van de Nederlandse provider, zou rekenen op een bedrag van zo'n 4,5 miljard euro.

Eerder meldde Bloomberg al dat ook grote investeringspartijen zoals Apax Partners, Apollo Global Management, BC Partners, Providence Equity Partners en Warburg Pincus interesse hebben, maar het is niet bekend of die partijen al in onderhandeling zijn over een eventuele koop.

In mei bevestigde Deutsche Telekom dat de verkoop van T-Mobile Nederland een optie is. Het bedrijfsonderdeel is onder 'strategische review' geplaatst. T-Mobile is de grootste mobiele provider van Nederland en Deutsche Telekom heeft 75 procent van de aandelen. De rest is in handen van het Zweedse Tele2, dat ook open zou staan voor een verkoop.

Reliance Industries Limited is een Indiaas conglomeraat dat wereldwijd actief is in tal van sectoren. Het bedrijf heeft een omzet van zo'n 78,5 miljard euro per jaar en is eigendom van de miljardair Mukesh Ambani, die in de boeken staat als de rijkste man van Azië. Reliance is onder meer eigenaar van Jio, de grootste mobiele telecomprovider van India en de derde grootste mobiele provider ter wereld.