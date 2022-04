'Deutsche Telekom wil 4,5 miljard euro voor T-Mobile Nederland'

Deutsche Telekom heeft T-Mobile Nederland in de etalage gezet en de waarde van de provider op 4,5 miljard euro bepaald, bericht Bloomberg. Meerdere investeringsbedrijven zouden interesse tonen.

Deutsche Telekom zou aan potentiële geïnteresseerden hebben laten weten dat T-Mobile Nederland in de verkoop staat. De Nederlandse dochteronderneming zou op 4,5 miljard euro gewaardeerd kunnen worden, meldt Bloomberg op basis van mensen die bekend zijn met de plannen.

Die bronnen zouden ook gezegd hebben dat grote investeringspartijen als Apax Partners, Apollo Global Management , BC Partners, Providence Equity Partners en Warburg Pincus zich hebben gemeld voor een eventuele koop. Het gaat nog om vroege stappen in het traject en Deutsche Telekom zou gevraagd hebben deze maand een eerste bod op tafel te leggen.

Deutsche Telekom bevestigde in mei al dat het overwoog om T-Mobile Nederland te verkopen. Het bedrijf heeft een aandeel van 75 procent in T-Mobile Nederland. De resterende 25 procent is in handen van Tele2, dat in mei ook al bevestigde zijn aandeel van de hand te willen doen om zich op zijn markten in Scandinavië en de Baltische staten te kunnen concentreren.