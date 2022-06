'Tele2 verhoogde prijzen alle abonnementen op Unlimited na'

Tele2 heeft de prijzen van alle abonnementen op het Unlimited-abonnement na verhoogd, zo merkt Telecompaper op. Er zou voor het eerst sinds de overname van Tele2 door T-Mobile een vaste prijsverandering hebben plaatsgevonden.

Het gaat om prijsverschillen van 1 of 3 euro per maand, zo blijkt uit een doorlopende prijsanalyse van het onderzoeksbureau. Alleen de twee duurste abonnementen hebben een prijsverhoging van 3 euro gekregen; alle andere opties zijn een euro per maand duurder geworden. T-Mobile beloofde rond de overname van Tele2 eind 2018 dat het Unlimited-abonnement tenminste drie jaar 25 euro zou blijven kosten. Dat is vooralsnog waar op basis van het maandbedrag voor een tweejarig contract.

De verhoudingen tussen de prijzen van abonnementen op basis van de contractduur zijn gewoon hetzelfde gebleven; een tweejarig abonnement kost relatief het minste, een abonnement van één jaar kost altijd een euro meer en een maandelijks abonnement kost nog een euro extra.

Abonnement Contract 24 maanden Prijsverschil 1 GB + 200 minuten 9 euro + 1 euro 1 GB + onbeperkt minuten 11 euro + 1 euro 2 GB + 200 minuten 11 euro + 1 euro 2 GB + onbeperkt minuten 13 euro + 1 euro 5 GB + 200 minuten 12 euro + 1 euro 5 GB + onbeperkt minuten 14 euro + 1 euro 10 GB + 200 minuten 14 euro + 1 euro 10 GB + onbeperkt minuten 16 euro + 1 euro 20 GB + 200 minuten 17 euro + 3 euro 20 GB + onbeperkt minuten 19 euro + 3 euro Unlimited 25 euro Geen verschil

Huidige prijzen op 28-02-2022, vergeleken met oude prijzen. Via Telecompaper