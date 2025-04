Odido verhoogt daglimiet van Unlimited-abonnementen naar 20GB met 2GB-aanvullers

Odido, het voormalige T-Mobile, biedt voortaan 20GB aan dagtegoed aan op de Unlimited-abonnementen. Daarna kunnen gebruikers per 2GB een aanvuller vragen. Voorheen was dat nog 10GB met aanvullers van ook 2GB.

Een aantal tweakers merken dat op in hun Odido-app. Ook op de website van de provider staat dat de daglimiet is verhoogd. Dat geldt ook voor bestaande abonnementen; eerder werd al bekend dat de wijziging voor nieuwe abonnementen gold.

Het gaat om de daglimiet van een Unlimited-abonnement. Dat heeft, zoals de naam zegt, een onbeperkte hoeveelheid mobiele data, maar er zit wel een restrictie aan. Als gebruikers boven een bepaalde limiet komen, wordt hun snelheid flink afgeknepen. Ze kunnen die weer verhogen door een extra bundel aan te vragen, die dan direct actief wordt. "Zo gaan we oneerlijk en/of commercieel gebruik tegen en heeft iedereen onbeperkt internet zonder dat het netwerk overbelast raakt", zegt de provider.

Die bundel begon vroeger met 5GB, maar dat is sinds 2022 10GB geworden. Nu heeft Odido dat verhoogd naar 20GB. Pas bij dat verbruik moeten gebruikers een nieuwe bundel aanvragen. Die bundel blijft gelijk; die is sinds 2022 2GB en blijft dat ook.

De provider geeft geen reden waarom de daglimiet is verhoogd. Odido is het voormalige T-Mobile, dat eerder deze maand van naam veranderde. Tweakers schreef daar een achtergrondartikel over.