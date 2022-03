T-Mobile biedt Datavrije Muziek niet meer aan en vergroot sommige databundels

T-Mobile vergroot de databundels van een aantal mobiele abonnementen. De bundels van 5GB en 10GB worden vervangen door 8GB en 15GB. De optie Datavrije Muziek, die inbegrepen was bij het 10GB-abonnement, is niet meer beschikbaar.

Klanten die al een abonnement met Datavrije Muziek hebben, kunnen dat blijven gebruiken, meldt T-Mobile. De provider stopt naar eigen zeggen met het aanbieden van de optie aan nieuwe klanten omdat maar een klein percentage dit belangrijk zou vinden bij de keuze voor een abonnement. Ook zegt T-Mobile dat het steeds moeilijker is om muziekdiensten datavrij aan te bieden, omdat dergelijke diensten steeds vaker uitbreiden met andere inhoud, zoals podcasts, video en audioboeken.

De nieuwe Go-abonnementen zijn verkrijgbaar met databundels van 1GB, 8GB of 15GB. Dat was 1GB, 5GB en 10GB. Het Unlimited-abonnement is ongewijzigd. Volgens de pdf's waarin T-Mobile de tarieven vastlegt, zijn de nieuwe abonnementen niet duurder dan de oude varianten. De prijzen die T-Mobile daadwerkelijk communiceert en hanteert, zijn echter anders, waardoor er wel verschil kan zijn. T-Mobile spreekt zelf van 'bijna dezelfde prijzen'.

T-Mobile Go Sim Only-abonnementen per 13 september 2021 Databundel Belminuten Prijs per maand * 1GB 120 14,50 euro 8GB 120 18,50 euro 15GB 120 21,50 euro Unlimited 5G Onbeperkt 36 euro

* Prijzen gelden voor een contract van 12 maanden en 4G. Abonnementen met 5G hebben meerprijs van 2 euro per maand.

Controverse rondom netneutraliteit

T-Mobile introduceerde in 2016 abonnementen met Datavrije Muziek. Daarbij wordt dataverkeer van muziekstreamingdiensten niet afgetrokken uit de bundel. Dat is in strijd met Nederlandse wetgeving rondom netneutraliteit en de ACM eiste dat T-Mobile met de dienst zou stoppen. De provider mocht de dienst blijven aanbieden van de rechter, omdat Europese wetgeving ruimte overlaat voor bepaalde vormen van zerorating. De dienst van T-Mobile is geoorloofd omdat alle muziekstreamingdiensten zich kunnen aansluiten voor Datavrije Muziek. Als gevolg daarvan werd in 2018 jaar het categorische verbod op zerorating uit de Nederlandse Telecommunicatiewet gehaald.

De ACM legde zich bij die uitspraak neer, maar burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom poogde om via de rechter de waakhond ertoe te dwingen om toch actie te ondernemen. De rechtbank volgde de eerdere uitspraak en de ACM hoefde niet op te treden.

Begin deze maand concludeerde het Europees Hof dat zerorating niet kan worden toegestaan onder Europese wetgeving. Dat ging specifiek over een zaak tegen twee Duitse providers. Die uitspraak had niet direct gevolgen voor T-Mobile Nederland. Vorig jaar vonniste het Europese Hof ook al dat zerorating in strijd is met Europese regelgeving voor netneutraliteit, maar alleen als dat ander verkeer vertraagt of blokkeert.