Europees Hof: zerorating is verboden onder wet op netneutraliteit

Zerorating kan onder de Europese wet niet worden toegestaan. Dat concludeert het Europees Hof van Justitie in een uitspraak tegen twee Duitse providers. Vodafone en Telekom Deutschland boden abonnementen aan met een zeroratingoptie, maar dat is in strijd met netneutraliteit.

Bij zerorating wil een provider een bepaalde dienst aanbieden zonder dat het verbruik daarvan bij de kosten wordt gerekend. Het Europees Hof van Justitie zegt in een uitspraak dat dat niet mag. Het Hof sprak zich uit in een Duitse zaak die was aangespannen door het federale agentschap dat toezicht houdt op onder andere telecommunicatie. De rechtbank vroeg aan het Europees Hof een uitspraak te doen in de zaak tussen de Bundesnetzagentur für Telekommunikation en providers Vodafone en Telekom Deutschland.

Die providers bieden twee zeroratingopties in hun abonnementen aan. Vodafone biedt met een Vodafone Pass toegang tot onbeperkt streamen van video of muziek, of met een Chat Pass of Social Pass tot bepaalde apps. Binnen Duitsland gaat er met zo'n abonnement niets van de databundel van een klant af als die bijvoorbeeld Spotify luistert. Bij Duitse klanten die in het buitenland online gaan of die tetheren wordt er wel data afgeschreven. Telekom Deutschland heeft een soortgelijk abonnement, Stream On, waarbij klanten voor 6,95 euro per maand onbeperkt gebruik kunnen maken van een aantal specifieke apps zoals Netflix, Snapchat of games als Clash Royale.

Een dergelijke zeroratingoptie maakt volgens het Europees Hof 'onderscheid in internetverkeer op basis van commerciële overwegingen'. Een dergelijke commerciële aanpak staat volgens het Hof haaks op 'de algemene verplichting op gelijkwaardige behandeling van verkeer'. Omdat die beperkingen van het verkeer alleen gelden als klanten een zeroratingoptie selecteren, is die praktijk 'onverenigbaar met de Europese wet', aldus het Hof.

Het is niet duidelijk wat de uitspraak betekent voor providers. In Nederland biedt onder andere T-Mobile dat aan met de dienst Datavrije muziek. In 2017 concludeerde de rechter nog dat dat was toegestaan. Andere providers zoals KPN hebben dergelijke praktijken stopgezet. Zerorating zelf ligt al langer onder vuur. Zo vonniste het Hof van Justitie in september vorig jaar al dat zerorating in strijd is met de wet op netneutraliteit, maar dan alleen als dat gebeurde met het blokkeren of vertragen van ander verkeer.