EU-Hof: zero-rating is in strijd met netneutraliteit bij blokkeren diensten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een uitspraak gedaan met betrekking tot netneutraliteit. Het EU-Hof stelt dat abonnementen met een nultarief voor diensten niet andere diensten mogen vertragen of blokkeren.

Het blokkeren of vertragen van diensten in combinatie met het bevoorrechten van diensten of toepassingen die onder het nultarief vallen, is in strijd met het recht van consumenten zoals vastgelegd in de verordening voor netneutraliteit. Dat vonnist het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag.

"Dergelijke pakketten kunnen het gebruik van de bevoorrechte toepassingen en diensten namelijk doen toenemen en tegelijkertijd het gebruik van andere beschikbare toepassingen en diensten doen afnemen, gelet op de maatregelen waarmee de aanbieder van internettoegangsdiensten laatstgenoemd gebruik technisch gezien moeilijker of zelfs onmogelijk maakt." Bovendien geldt dat hoe meer klanten zo'n overeenkomst sluiten, hoe ernstiger de beperking van de rechten wordt.

De zaak betrof Telenor Hongarije, die twee pakketten met zero-rating aanbood. Voor bepaalde diensten bracht het bedrijf dus geen dataverkeer in rekening bij de bundel van klanten en als klanten hun datavolume opgebruikt hebben, kunnen ze alsnog de betreffende diensten onbeperkt blijven gebruiken. Daarbij werd dus het verkeer van diensten die geen onderdeel van het nultarief waren, geblokkeerd of vertraagd.

De Hongaarse media-autoriteit bepaalde eerder al dat het aanbod in strijd was met de Europese verordening 2015/2120, die de netneutraliteit bepaalt. Telenor ging echter in beroep tegen deze beslissing en de Hongaarse beroepsrechter stelde vervolgens prejudiciële vragen over de uitleg van netneutraliteit bij het EU-Hof van Justitie.

Het EU-Hof stelt dat een internettoegangsdienst geen beperking van de uitoefening van de rechten van eindgebruikers zoals in verordening 2015/2120 mag inhouden. Meer in het algemeen luidt het oordeel dat blokkeren of vertragen van verkeer op basis van commerciële overwegingen in strijd is met de algemene verplichting tot gelijke en niet-discriminerende behandeling van het verkeer. Nationale autoriteiten en rechters kunnen abonnementen van aanbieders daar meteen aan toetsen.

In principe is zero-rating op basis van de verordening wel toegestaan, maar niet als andere diensten geblokkeerd of vertraagd worden. In Nederland was dat onderwerp met betrekking tot T-Mobile's Datavrije Muziek-aanbod.