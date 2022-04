Panasonic werkt aan Lumix GH6-camera

Panasonic werkt aan een nieuwe camera in de GH-serie, gericht op videomakers. De GH5 met microfourthirdssensor kwam in 2017 uit en een jaar later volgde een GH5S-variant. Details over de nieuwe camera, die vermoedelijk GH6 gaat heten, zijn nog niet bekend.

Panasonic Lumix GH5

Panasonic bevestigt de komst van de nieuwe GH-camera in een video over de merkstrategie van Lumix. Yosuke Yamane, directeur van de camera-afdeling van Panasonic, zegt dat er aan een nieuw model in de GH-serie wordt gewerkt en dat het wederom een camera is die gericht is op videomakers. Uit zijn bewoording lijkt op te maken dat meer details over het toestel snel volgen.

Panasonic bracht de Lumix GH5 in 2017 uit. Die camera heeft een 20,3-megapixelsensor van het microfourthirdsformaat. Begin 2018 kondigde Panasonic de GH5S aan, een variant met een 10,2-megapixelsensor, toegespitst op het maken van 4k-video's bij weinig licht. Het sensorformaat is hetzelfde, maar door de lagere resolutie zijn de pixels groter.

Sinds vorig jaar brengt Panasonic ook camera's met een fullframesensor uit; de modellen in de S1- en S5-serie. Ook die hebben veel functies die zijn gericht op filmmakers. Met de bevestiging van de komst van het nieuwe GH-model, maakt Panasonic duidelijk dat het bedrijf ook blijft investeren in high-end microfourthirdscamera's. De GH-modellen zijn goedkoper dan de fullframe-camera's uit de S-series.