De GH-camera's van Panasonic hebben in de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd. Dat begon met de GH1, die in 2009 werd geïntroduceerd als een voor video geoptimaliseerde camera, terwijl de G1, 's werelds eerste systeemcamera, meer voor foto-enthousiastelingen bedoeld was. De GH-serie is vooral populair onder amateurfilmers die met een beperkt budget professioneel ogende producties willen maken, maar wordt ook door professionals gebruikt, al dan niet als tweede, mobiele camera.

Op het eerste gezicht doet de GH5 zijn goede reputatie eer aan. Was de GH4 de eerste fotocamera met ondersteuning voor 4k, de GH5 doet daar een schepje bovenop met een scala aan nieuwe mogelijkheden, zoals 60fps in 4k, 180fps in 1080p en een 6k-fotomodus. Hoewel de focus steeds meer op video ligt, is de camera ook prima te gebruiken voor fotografiedoeleinden. Het lijkt juist een ideale allroundcamera te zijn, die dus vooral interessant is voor mensen die zowel filmen als fotograferen.

Panasonics paradepaardje komt pas eind maart op de markt, maar wij konden er al twee dagen mee aan de slag in Frankfurt, waar de jaarlijkse Panasonic Convention plaatsvond. In deze preview lees je welke aspecten van deze hagelnieuwe camera indruk op ons maakten.