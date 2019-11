Panasonic onthult L-vatting-lenzen en verbetert videocapaciteiten van G9-camera

Panasonic introduceert twee nieuwe objectieven voor fullframecamera's met L-vatting. Er komt een 70-200mm f/2.8- en een 16-35mm f/4-objectief. Daarnaast krijgt de G9 een update waarmee de mft-camera een groot deel van de videocapaciteiten van de GH5 krijgt.

Panasonic komt begin januari volgend jaar met de Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S., een objectief dat bestaat uit 22 elementen in 17 groepen en voorzien is van een diafragma met elf lamellen. Door de ingebouwde stabilisatie van het objectief te combineren met de stabilisatie van de sensor van Lumix S-fullframecamera's, kunnen volgens de fabrikant tot zeven stops worden gecompenseerd. Het ontwerp is stof- en spatwaterbestendig en kan opereren in omstandigheden tot 10 graden Celsius onder nul. De zoom kan overweg met teleconverters en weegt 1570g. Het objectief krijgt een adviesprijs van 2799 euro.

Eind december brengt Panasonic een groothoekzoom met een brandpuntsafstand van 16-35mm uit. Deze Lumix S Pro 16-35mm f/4 bestaat uit twaalf elementen in negen groepen en het diafragma bestaat uit negen lamellen. De minimale focusafstand bedraagt 0,25m, het objectief is afgedicht tegen stof en spatwater en kan opereren in omstandigheden tot 10 graden Celsius onder nul. De filterdiameter bedraagt 77mm en de adviesprijs is 1599 euro.

Panasonic brengt ook een aantal firmware-updates uit voor verschillende toestellen, waaronder de G9. Deze krijgt 4k-opnames op maximaal 30fps met 4:2:2 bij 10bit. Ook krijgt het toestel ondersteuning voor een hdmi-output voor 4k-opnames met 50 of 60fps met 4:2:2 bij 10bit, net als de GH5. Verder komt er ondersteuning voor variabele framesnelheid, hdr, V-Log L-opnames en waveform monitor.

Daarnaast krijgen de G9- en GH5S-mft-camera's de mogelijkheid om dieren te detecteren met de autofocus. Volgens Panasonic staat ai-technologie aan de basis van deze functie, waarmee naast mensen onder meer vogels, hond- en katachtigen worden gedetecteerd. Het focusframe wordt automatisch aangepast op de grootte van het dier en de camera zou de dieren vervolgens moeten volgen, ook wanneer ze zich zich omdraaien en de camera de rug toekeren.

Tot slot krijgen de S1- en S1R-fullframecamera's van Panasonic een update zodat ze CFexpress-kaarten accepteren. Ook zouden de camera's met de nieuwe firmware beter moeten functioneren met L-vatting-adapters en -objectieven van Sigma. Al deze updates komen uit op 19 november.