Sigma stelt fullframecamera met Foveon-sensor uit tot volgend jaar

Sigma heeft details bekendgemaakt van zijn komende fullframecamera met L-vatting. De camera is uitgesteld tot 2020 en krijgt een Foveon X3-sensor met in totaal 60,9 miljoen pixels. Het gaat om drie lagen van 20 megapixel.

Sigma vertelde het nieuws op een presentatie tijdens de CP+-beurs in Japan. Dat blijkt uit foto's op Twitter die zijn gepubliceerd door een aanwezige. Sigma heeft nog geen beelden getoond van de camera, maar wel enkele details gegeven over de sensor.

Sigma gaat een Foveon X3-sensor gebruiken die bestaat uit drie lagen met allemaal evenveel pixels. Daarmee wijkt de sensor af van die uit recente Quattro-camera's, waarbij Sigma lagen met verschillende resoluties gebruikte. Voor de productie van de sensor gaat Sigma een samenwerking aan met TSI Semiconductors. Sigma maakt zelf het ontwerp, maar laat de sensor produceren door die Amerikaanse chipfabrikant.

Met de Foveon-techniek kunnen kleuren beter vastgelegd worden dan met een Bayer-sensor die in vrijwel alle camera's zit. Ook zijn foto's gemaakt met een Foveon-sensor per pixel scherper, omdat alle kleurinformatie wordt vastgelegd op de drie lagen die uitgesplitst zijn per primaire kleur. Het nadeel is dat de onderste lagen minder licht vangen, waardoor de prestaties bij weinig licht slecht zijn.

Vorig jaar maakte Sigma al bekend dat er een fullframecamera met Foveon-sensor op komst was. Toen zei de fabrikant nog dat het toestel in 2019 uit zou komen, dat is nu dus uitgesteld. De camera krijgt een L-vatting, net als de Panasonic S1-camera's en de Leica SL. Sigma, Leica en Panasonic kondigden vorig jaar een samenwerkingsverband aan rondom de L-vatting.