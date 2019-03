Personeel UWV wil via rechter ict-project van half miljard euro tegenhouden

De ondernemingsraad van uitkeringsdienst UWV wil via de rechter een ict-project tegenhouden dat de organisatie een half miljard euro gaat kosten. Volgens het personeel is het project tot mislukken gedoemd en zijn de salarissen voor ict-managers te hoog.

De investering van 500 miljoen euro zou volgens het bestuur van UWV noodzakelijk zijn om verouderde software gaandeweg te updaten en te vervangen. Om de vernieuwing in goede banen te leiden, krijgt de uitkeringsdienst er vier managers bij. De ondernemingsraad gaat daar niet mee akkoord, zo blijkt uit een artikel in De Volkskrant. De raad vreest voor 'te veel sturing en bureaucratie' en spreekt daarnaast haar bezorgdheid uit over het kostenplaatje.

De Volkskrant baseert zich op getuigenissen van twee werknemers die anoniem willen blijven. Zij spreken over 'een chaos die al tweeënhalf jaar aanhoudt, die maar niet naar buiten komt'. Het is niet voor het eerst dat het UWV worstelt met een ict-project. In 2004 werd begonnen met de bouw van een administratiesysteem dat 400 miljoen euro bleek te kosten, in plaats van de geraamde 14 miljoen euro.

In 2008 werd een nieuw systeem voor WIA-uitkeringen afgeblazen, nadat er bijna 90 miljoen euro in was geïnvesteerd. Verder had er per 1 januari van dit jaar een wet in moeten gaan om mensen met schulden te helpen om geld over te houden voor hun vaste lasten. Door ict-problemen bij het UWV en de Belastingdienst wordt die wetgeving voorlopig uitgesteld.

Tegenover de NOS stellen het bestuur en de ondernemingsraad in een gezamenlijke verklaring dat 'zij in gesprek blijven om te kijken of de verschillen nog te overbruggen zijn'. Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan is de kans volgens De Volkskrant reëel dat de Ondernemingskamer de kant van de werknemers kiest. Bij een groot project rond arbeidsgeschiktheidsuitkeringen in 2009 oordeelde de rechtbank dat het UWV de operatie moest terugdraaien. Ook toen vond de ondernemingsraad naar eigen zeggen te weinig gehoor bij het bestuur van de organisatie.