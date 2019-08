UWV gaat beleid rond verwerken ziekmeldingen aanpassen na klacht AP

Het UWV gaat strengere eisen opstellen voor het verwerken van ziekmeldingen van mensen met een uitkering. De uitkeringsinstantie kreeg een waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens omdat dat proces niet aan de wet voldeed.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen verwerkt gezondheidsgegevens van werknemers op basis van de Ziektewet. De privacytoezichthouder deed in 2017 onderzoek naar de wijze waarop dat gebeurde en sommeerde het UWV de werkwijze aan te passen omdat die niet aan de wet voldeed. De uitkeringsinstantie geeft nu aan dat te doen.

Het UWV moet iemands verzuim beoordelen om te kijken of een werknemer in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering. Dat mag echter alleen onder verantwoordelijkheid van een arts, maar dat deed het UWV niet. De instantie gaat dat proces nu verbeteren door voortaan al het verzuimbeheer te doen onder supervisie van een verzekeringsarts, schrijft de toezichthouder. "Cliënten van het UWV moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens goed worden beschermd", schrijft de AP.

De autoriteit wijst daarnaast ook op een last onder dwangsom die zij in oktober 2018 aan het UWV heeft opgelegd. Die krijgt het UWV voor de slechte beveiliging van het werkgeversportaal. Dat is bijvoorbeeld niet beveiligd met tweestapsverificatie, wat wel verplicht is als een organisatie medische data verwerkt. Het UWV gaf eerder al aan daaraan te werken, maar heeft van de AP tot 31 oktober 2019 gekregen om aan die eis te voldoen. Als dat niet gebeurt, krijgt het UWV een boete van 150.000 euro per maand, met een maximum van 900.000 euro.