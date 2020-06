UWV hoeft AP geen boete te betalen nu eHerkenning op werkgeversportaal is gezet

Het UWV hoeft geen boete te betalen aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor het slecht beveiligen van het werkgeversportaal. Het uitkeringsinstituut heeft eHerkenning geïmplementeerd en voldoet daarmee volgens de toezichthouder aan de eisen.

De Autoriteit Persoonsgegevens had onderzoek gedaan naar de beveiliging bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Dat begon eind 2017 al. Een jaar later concludeerde de privacytoezichthouder dat het UWV de beveiliging van het werkgeversportaal niet op orde had. Daarvoor kreeg het UWV een last onder dwangsom, oftewel een voorwaardelijke boete, van maximaal 900.000 euro. Die hoeft het instituut nu niet te betalen.

De AP gaf het UWV tot 31 oktober 2019 om de beveiliging op orde te krijgen. Het UWV vroeg later om uitstel en kreeg dat tot 1 maart 2020. De AP ging akkoord omdat er zonder het uitstel een kans bestond dat werknemers hun ziekte- of zwangerschapsuitkeringen niet op tijd zouden krijgen.

Het probleem zat vooral in het feit dat er geen tweestapsverificatie op de portal stond. Alleen een e-mailadres en wachtwoord vond de AP niet genoeg beveiliging. Juist bij de portal van het UWV was dat nodig. De portal wordt gebruikt door werkgevers die er ziekmeldingen mee doorgeven. In de portal staan naast naw-gegevens ook burgerservicenummers, financiële gegevens en gezondheidsgegevens, zoals data over zwangerschappen. Onder de AVG en de voorgaande Wet bescherming persoonsgegevens horen dat soort gegevens extra goed beveiligd te worden.

Inmiddels voldoet het UWV aan de eisen, schrijft de AP. Werkgevers en arbodiensten kunnen voortaan alleen nog op de portal inloggen via eHerkenning, het digitale identificatiemiddel van de overheid. Daarmee is de portal goed genoeg beveiligd en zal de AP de last onder dwangsom niet opeisen.