Code iOS 13.5.5 wijst op bundeling Apple-abonnementen

Er is code verschenen in de bètaversie van iOS 13.5.5 die erop wijst dat Apple van plan is om diverse diensten en abonnementen te bundelen. Er gingen al eerder geruchten dat Apple diverse van zijn diensten in een bundel zou willen aanbieden.

De code spreekt van een 'bundle offer' en 'bundle subscription', meldt 9to5Mac. Het is onbekend welke diensten daarin zouden zitten. De Financial Times meldde eerder dit jaar dat de optie om Apple Music in een bundel op te nemen, niet in de contracten met platenmaatschappijen zit.

Behalve Apple Music heeft Apple ook abonnementsdiensten voor nieuws en tijdschriften met News+, voor series met TV+ en voor games zonder in-app aankopen met Arcade. Bovendien verkoopt de fabrikant abonnementen voor zijn webopslagdienst iCloud, als gebruikers de gratis versie van 5GB niet afdoende vinden.

Vorig jaar ging al het gerucht dat Apple zijn abonnementen wilde gaan combineren in een bundel. Dat zou dit jaar moeten gebeuren. Het bedrijf heeft niet op de geruchten gereageerd.