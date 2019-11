Gerucht: Apple gaat in 2020 abonnementen combineren in bundel

Apple is bezig met de voorbereidingen om diverse van zijn diensten in 2020 te gaan combineren in een bundel. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg. Daarin zullen onder meer News+, TV+ en Music zitten.

Vermoedelijk vraagt Apple voor de bundel minder dan wat het voor de diensten apart krijgt, zegt Bloomberg. Details over de bundel zijn vooralsnog niet bekend. Apple heeft geen commentaar gegeven op het gerucht. Wel hintte directeur Tim Cook op de komst van een hardwareabonnement.

Apple heeft naast News+, TV+ en Music ook andere diensten, zoals betaalde iCloud-opslag en gamedienst Arcade. Het is onbekend welke van die diensten precies in de bundel terecht zouden komen. Bloomberg leidt de informatie af uit een nieuwe versie van de overeenkomst van Apple met uitgevers. Daarin staat dat het bedrijf zijn diensten mogelijk ook in een bundel gaat aanbieden.

Concurrent Amazon combineert zijn diensten in het Prime-abonnement, dat een groot deel van de Amerikaanse huishoudens heeft afgesloten. Apple combineerde de diensten tot nu toe niet, al krijgen kopers van nieuwe hardware wel een jaar kosteloos een TV+-abonnement.