Apple updatet iPhones en iPads met iOS 9 en 10 wegens komende gps roll-over

Apple heeft enkele updates uitgebracht voor iPhones en iPads met iOS 9 en 10 omdat er een gps roll-over aan zit te komen. De apparaten die hierop draaien, kunnen anders geen locatie en tijd meer bepalen.

Apple vertelt dat het bij iOS 10 om de iPhone 5 en de vierde generatie iPad gaat en bij iOS 9 om de iPhone 4s, de eerste generatie iPad mini, de iPad 2 en de derde generatie iPad. Deze apparaten krijgen te maken met een roll-over op 3 november van dit jaar, maar de update is per direct verkrijgbaar. Versie 9 van iOS kreeg voor het laatst in 2016 een update en iOS 10 in 2017.

Wie de update niet binnenhaalt, kan niet alleen te maken krijgen met een niet kloppende tijd, datum en een defecte gps, maar ook met problemen met synchronisatie en de e-maildienst. Het probleem is dat die weekinformatie wordt verstuurd in een binair getal van 10bit. Dat betekent dat er in totaal 1024 weken via het signaal verstuurd kunnen worden. Het 'nulpunt' van deze Apple-apparaten is dus op 3 november 2019 1024 weken, of 19,7 jaar, terug.