Naw-gegevens uit RDW-database worden te koop aangeboden op internet

Corrupte medewerkers verkopen naw-gegevens uit het register van de Rijksdienst Wegverkeer op internet. RTL Nieuws ontdekte Telegram-groepen waarin kopers op aanvraag persoonsgegevens die bij kentekens horen kunnen verkrijgen.

De organisatie was niet van het lek op de hoogte, schrijft RTL Nieuws. De RDW is samen met de politie een onderzoek gestart om te achterhalen hoe groot de omvang van het probleem is. In de database van de RDW staan 11,5 miljoen Nederlandse kentekens waar informatie over bedrijven, personen en adressen aan zijn gekoppeld.

RTL bekeek enkele maanden lang de online verkoop van gegevens. Dat gebeurde via chatapp Telegram. Volgens de nieuwsdienst werden de naam- en adresgegevens voor tussen de vijftig en honderd euro verkocht. Er werd geadverteerd dat die gegevens binnen een uur binnen waren, wat inderdaad gebeurde toen RTL zelf kentekeninformatie kocht. In één geval kregen zij ook het mobiele nummer van de autobezitter.

RTL vond acht accounts op Telegram die gegevens te koop aanboden. Die zouden naar eigen zeggen zo'n drie tot zes keer per week een kenteken natrekken. Er wordt voor de gegevens betaald met betaalkaarten, Tikkie-betaalverzoeken, of digitale valuta als bitcoin. De verkopers zouden tussenpersonen zijn die contacten hebben binnen de RDW.

Het is niet de eerste keer dat blijkt dat RDW-gegevens te koop staan aangeboden. In de 'kroongetuigezaak' waarin Nabil B. een hoofdrol speelt bleek dat de verdachte kentekengegevens natrok voor criminelen. Dat deed hij via een familielid dat bij de dienst werkte.

Naast werknemers van het RDW kunnen ook andere instellingen zoals de Belastingdienst of het CJIB bij de gegevens. Het is niet bekend of de verkopers bij de RDW zelf werken of bij één van die tussenorganisaties. Het RDW zegt wel te loggen wie toegang heeft tot de gegevens, maar is op dit moment nog met een onderzoek bezig.