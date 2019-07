Politie blokkeert Russische FaceApp op diensttelefoons wegens gevaar voor lekken

De politie waarschuwt agenten intern dat de controversiële, Russische FaceApp kan worden misbruikt. De applicatie is verwijderd van alle diensttelefoons omdat die 'potentiële lekken voor de politie' kon opleveren.

De politie is bang dat de app kan worden ingezet om de organisatie te bespioneren en heeft het programma van tweehonderd diensttelefoons verwijderd. 'De FaceApp is namelijk een riskante app van een Russisch bedrijf', staat in een bericht op het intranet te lezen, dat Tweakers heeft ingezien. 'De app slaat je foto, ip-adres, locatie en toestelgegevens op. Hierbij is niet duidelijk wat het bedrijf met jouw gegevens doet.' Volgens de politie was de applicatie door 200 werknemers gedownload op hun diensttelefoon. 'Dat zijn 200 potentiële lekken voor de politieorganisatie, 200 deuren die open staan', staat in het bericht. Deze zet van de politie is waarschijnlijk de aanleiding van de waarschuwing die de politie eerder deed.

De politie heeft daarnaast een tweede bericht online gezet waarin het in het algemeen waarschuwt voor applicaties die mogelijk onveilig zijn. 'Het is niet altijd duidelijk wat het bedrijf achter een app met je gegevens doet, en dat brengt risico's met zich mee voor bijvoorbeeld collega's in een observatieteam', schrijft een werknemer van de informatiebeveiligingsautoriteit van de politie. In dat algemene bericht is ook te lezen dat 'cybercriminelen met FaceApp gemakkelijk het politienetwerk kunnen binnendringen.'

Een woordvoerder van de Korpsleiding bevestigt dat het algemene bericht op het intranet van de gehele politieorganisatie is geplaatst 'om werknemers voor te lichten over de potentiële gevaren van apps in het algemeen.' Het eerste bericht, waarin specifiek wordt verwezen naar tweehonderd bedrijfstelefoons en waarin wordt gewaarschuwd voor Russische invloed, zou alleen geplaatst zijn op het intranet van de Dienst ICT en de Dienst Informatiemanagement. Volgens de woordvoerder is er geen directe aanleiding om de waarschuwing naar buiten te sturen. "Dit is een preventieve maatregel. Wel is er een verhoogd risico omdat het om gezichten van agenten gaat."

Maandag raadde verschillende politiekorpsen op sociale media aan FaceApp te verwijderen. "Voor deze, op het eerste gezicht onschuldige app, willen wij u waarschuwen. De Faceapp is een product van een Russisch bedrijf", stond in het originele bericht te lezen. Een woordvoerder van de politieregio Limburg zegt dat het 'waarschijnlijk' is dat de waarschuwing naar aanleiding van de interne berichten van de politie is geplaatst. Inmiddels heeft de politie Maastricht overigens wel een correctie geplaatst. In het originele bericht stond namelijk dat de Europese privacywetgeving niet op Russische bedrijven van toepassing zou zijn, maar dat rectificeert de politie nu. De AVG is namelijk wel van toepassing op FaceApp.

Agenten met een diensttelefoon kunnen daar in principe zelf apps op installeren. Het Team Mobiel en het Security Operations Center van de Dienst ICT kan die apps wel verwijderen als die een veiligheidsrisico vormen. Dat is in het geval van FaceApp gebeurd, staat in de interne berichten. Een woordvoerder van de Korpsleiding wil dat niet bevestigen, omdat "we niet op specifieke gevallen" in gaan. Wel zegt hij dat er extra restricties op die telefoons zijn ingesteld waardoor agenten bepaalde apps met zo'n veiligheidsrisico niet kunnen installeren. "Soms komt dat na onderzoek naar boven en worden die apps achteraf verwijderd."