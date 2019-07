Nuance: waarschuwt de politie echt om FaceApp te verwijderen?

De Nederlandse politie adviseert gebruikers om FaceApp te verwijderen, dat schrijven veel media. De waarschuwing blijkt afkomstig van Facebook-pagina's van politiekorpsen. Die korpsen spreken niet namens de landelijke politie.

Onder andere MSN.com, Metronieuws en Radar schrijven over de waarschuwing en noemen ANP als bron. Uit het ANP-bericht blijkt niet waar de waarschuwing vandaan komt. NU.nl en Security.nl berichten ook over de waarschuwing, maar deze sites vermelden wel dat het bericht afkomstig is van Facebook-pagina's.

Het oorspronkelijke bericht kwam van de Facebook-pagina van het politiekorps in Maastricht. Zij plaatsten maandagavond een waarschuwing voor de populaire app FaceApp, een applicatie waarmee gebruikers een foto van zichzelf kunnen uploaden om te zien hoe zij eruit zien als ze ouder zijn. De app ging viral, maar raakte ook in opspraak. Met name de algemene voorwaarden van de app waren controversieel, want daaruit bleek dat FaceApp veel mag doen met de geüploade foto's. Ook het feit dat de app oorspronkelijk uit Rusland kwam werd vaak genoemd als argument waarom die niet te vertrouwen zou zijn.

Het politiekorps in Maastricht schrijft op Facebook: "Voor deze, op het eerste gezicht onschuldige app, willen wij u waarschuwen. De Faceapp is een product van een Russisch bedrijf. De Europese privacywetgeving is hier dus niet van toepassing", schrijft het korps. Dat klopt overigens niet; de Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op iedere dienst die in Europa actief is, ongeacht het land van herkomst. Het bericht sluit daarna af met een advies: "Daarom adviseren wij u om de Face-App te verwijderen van uw telefoon!"

Diverse andere politiekorpsen het bericht overgenomen op hun Facebookpagina's. Desondanks is zo'n bericht niet automatisch afkomstig van 'de politie', zegt een woordvoerder van de politieregio Limburg tegen Tweakers. "Elk basisteam en de meeste wijkagenten hebben hun eigen socialemediaprofielen", zegt hij. "Daar kunnen ze opzetten wat ze willen. Daar zijn wel richtlijnen voor, maar de communicatieafdeling kijkt niet mee met ieder bericht." Volgens de woordvoerder wordt die aanpak gehanteerd om de politie ook online zichtbaarder te maken. "Sommige berichten worden soms met alle goede bedoelingen de wereld in geholpen, maar daarom worden we soms wel eens aangesproken op gedrag dat misschien niet namens de hele politie gepresenteerd wordt."

In dit specifieke geval is het maar de vraag of de politie de aangewezen partij is om te waarschuwen voor een app als FaceApp. Dat durft de woordvoerder ook niet te zeggen. "Dit Facebook-bericht was een initiatief van het basisteam Maastricht. We weten niet precies waarom ze dat zo hebben geplaatst, daar hebben we op dit moment zelf ook vragen over uit staan. De vraag is of wij wel de aangewezen partij zijn om dit advies te geven, en of dit advies überhaupt wel klopt." Hij vervolgt dat de communicatieafdeling niet alle berichten kan en wil controleren, maar: "Ik denk niet dit niet onze keus was geweest als we die hadden gehad."