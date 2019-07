Pc-versie Wolfenstein: Youngblood komt op 25 juli uit zonder RTX-ondersteuning

Bethesda brengt de pc-versie van Wolfenstein: Youngblood op donderdag uit, een dag eerder dan was gepland. De game heeft bij zijn release echter nog geen RTX-ondersteuning; raytracing wordt later toegevoegd met een patch.

De consoleversies van Youngblood verschijnen zoals gepland op vrijdag, maar de pc-versie komt dus een dag eerder, meldt Bethesda op Twitter. Waarom de pc-versie eerder uitkomt is niet bekend. Youngblood gebruikt net als de andere recente Wolfenstein-games de Vulkan-api en het is de eerste game met die api die RTX-ondersteuning krijgt.

Jerk Gustafsson, de producent van de game, zei onlangs in een interview met GamesBeat dat raytracing niet beschikbaar zal zijn als de game uitkomt. De functionaliteit wordt toegevoegd door ontwikkelaars van Nvidia zelf en die werken daar volgens de producent nog hard aan. Het is nog niet bekend wanneer de RTX-patch voor de game uitkomt. Nvidia maakte in mei bekend dat Youngblood RTX-ondersteuning krijgt en de videokaartenmaker gaat de game vanaf de zomer ook bundelen met zijn RTX-kaarten.

In Wolfenstein: Youngblood staat een co-opfunctie centraal, maar het is ook mogelijk om alleen te spelen. De game speelt zich af in Parijs in 1980, twintig jaar na de gebeurtenissen in Wolfenstein II: The New Colossus. Jess en Soph, de tweelingdochters van BJ Blazkowicz en Anya vertolken de hoofdrollen. De game komt uit voor Windows, de PlayStation 4, de Xbox One en de Nintendo Switch.