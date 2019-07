Gespeeld op: Windows (Steam)

Ook verkrijgbaar voor: PlayStation 4, Xbox One, Switch

Uitgever Bethesda gooit hoge ogen met de nieuwe serie Wolfenstein-games die in 2014 begon met Wolfenstein: The New Order. Maar waar wij nog zeer onder de indruk waren van Wolfenstein II: The New Colossus, het laatste deel van de serie uit 2017, klonk er hier en daar ook wat kritiek. De nieuwe reeks zou alweer wat sleets zijn geworden, en de gameplay die nog zo sterk was in de reboot uit 2014 zou zijn verwaterd doordat er teveel rpg-elementen in werden opgenomen. Bovendien was niet iedereen fan van de personages en het verhaal, twee onderdelen waar wij overigens juist wel zeer over waren te spreken. Na die kritiek is het tijd voor enige vernieuwing. Vandaar dat ontwikkelaar MachineGames het met Wolfenstein Youngblood over een andere boeg gooit. Youngblood is het experiment dat de serie van vers bloed moet voorzien. Een interessant experiment dat niet op alle fronten is geslaagd.

Het experiment is simpel samen te vatten: Youngblood is gemaakt als coöp-game voor twee spelers. Je kunt de game solo spelen, maar dan wel met een virtueel maatje aan je zijde. Een tweede, minstens net zo grote, vernieuwing is dat good old B.J. Blazkowicz op een zijspoor is gezet. Zoals de titel aangeeft komt in Youngblood een nieuwe generatie aan bod. Hoewel B.J. nog een zeer belangrijke bijrol speelt in het verhaal, staan zijn twee dochters centraal. De tweelingen Soph en Jess zijn door vader B.J. en moeder Anya Oliwa flink gedrild, en op hun twintigste zijn het al volleerde guerrillastrijders. Althans, het zijn strijders zonder praktijkervaring, want de dochters zijn enkel getraind op het platteland van Texas waar sinds het einde van The New Colossus geen nazi meer is te bekennen. Maar waar B.J. in The New Colossus Noord-Amerika heeft bevrijd, zucht Europa nog steeds onder het juk van de nazi's.

Op avontuur in Parijs

Het verhaal, dat in een mooi intro uiteen wordt gezet, maakt duidelijk waarom de tweeling naar Parijs trekt, en wat er daar op het spel staat. Hoe goed het intro ook is, in de rest van de game is er eigenlijk niet zo heel veel aandacht meer voor het verhaal. De verschillende personages die de twee tegenkomen, zowel aan de kant van het verzet als aan de kant van de nazi's, passen in het plaatje, maar er zit niet zo heel veel ontwikkeling in de verhaallijn. Eigenlijk is bij de start al duidelijk wat de finale gaat worden, en onderweg zijn er geen plotwendigen die het verhaal interessant houden. Dat maakt dat de personages die je onderweg tegenkomt wat minder gaan leven. Het uiterlijk, het karakter en de teksten van de verschillende personages steken op zich prima in elkaar, maar er gebeurt niet zoveel met de personages. Ze worden daardoor nooit echt memorabel. Hier dus geen Fergus Reid of Frau Engel die je over een paar jaar nog moeiteloos voor de geest kunt halen. Van het verhaal moet de game het simpelweg niet hebben.