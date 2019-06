Bethesda toont nieuwe gameplaytrailer Wolfenstein: Youngblood

Bethesda presenteerde tijdens zijn E3-persconferentie een nieuwe gameplaytrailer van Wolfenstein: Youngblood. In de trailer is onder andere te zien hoe de tweelingdochters van de hoofdpersoon uit de vorige delen vechten tegen de nazi's in Parijs.

De tweelingdochters Jess en Soph zijn op een missie om hun vader William 'B.J.' Blazkowicz, de hoofdpersoon uit de vorige delen van Wolfenstein, te vinden. In de trailer zijn onder andere nieuwe wapens, omgevingen en vijanden te zien. Ook is er een mogelijkheid om co-op als een van de twee zusjes te spelen. De game heeft een releasedatum van 26 juli.

Wolfenstein: Youngblood speelt zich af in Parijs in 1980, in een alternatieve realiteit waarin de nazi's de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Eerdere delen in de Wolfenstein-reeks speelde zich ook af in een tijdlijn waar de nazi's de wereld overheersen. In Wolfenstein: The New Order was het aan BJ de taak om nazi-kopstuk Totenkopf uit te schakelen. Het deel daarna, Wolfenstein: The New Colossus, speelt zich onder andere af in een Verenigde Staten dat gecontroleerd wordt door nazi's en geïndoctrineerde Amerikanen.