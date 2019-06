Microsoft kondigt nieuwe Battletoads-game voor Xbox One aan

Microsoft heeft op de E3-beurs een nieuwe Battletoads-game aangekondigd. Het side-scrolling vechtspel rond de drie menselijke padden Rash, Zitz en Pimple verschijnt op de Xbox One en is tevens beschikbaar via Xbox Game Pass Ultimate en Xbox Game Pass voor de console.

Met Battletoads voor Xbox blazen ontwikkelaars Rare en Dlala Studios het gelijknamige spel uit 1991 nieuw leven in. De game verscheen toen voor NES en Sega Mega Drive, en tussen 1993 en 1994 ook voor Sega Game Gear en de Commodore Amiga. Later waren de agressieve amfibieën ook te zien in titels als Rare Replay, Killer Instinct en Shovel Knight.

De nieuwe game volgt volgens Microsoft de 'old-school beat-em-up'-stijl van de originele spellen, waarbij het trio padden het wederom opneemt tegen hordes van vijanden. Er kan alleen worden gespeeld of in co-op met drie spelers tegelijk, waarbij gebruik kan worden gemaakt van speciale team-moves.

Spelers mogen volgens Microsoft een 'nieuwe definitie van het begrip retro, met keiharde aanvallen, voertuigachtervolgingen vol doodsverachting en hoofdbrekende puzzels' verwachten.