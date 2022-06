Shovel Knight-ontwikkelaar maakt alle assets beschikbaar voor iedereen

Ontwikkelaar Yacht Club Games maakt alle assets van de gerenommeerde retroplatformer Shovel Knight: Treasure Trove-editie beschikbaar voor iedereen. De visuele ontwerpen, animaties en menu's zijn onder een creative commons-licentie vrij toegankelijk voor hobbyisten.

Vanwege het uitgeven van de bestanden onder de Creative Commons 4.0-licentie mag in principe iedereen alle gedeelde Shovel Night-bestanden gebruiken, mits de ontwikkelaar vermeld wordt en het project geen commercieel oogmerk heeft. Volgens Yacht Club Games zijn ook ongebruikte en nooit uitgebrachte onderdelen van Shovel Knight te vinden in het zip-bestand van grofweg een gigabyte. Het bedrijf raadt geïnteresseerden aan om Pro Motion NG te gebruiken om de bestanden te openen. Het programma is speciaal ingericht voor ontwikkelaars van projecten met pixelart.

Shovel Knight kwam in 2014 uit na een geslaagde Kickstarter-campagne. In eerste instantie was de platformer alleen voor pc, Nintendo Wii U en Nintendo 3DS beschikbaar. Later werd het spel uitgebracht op de PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One en Nintendo Switch. Shovel Knight werd onder meer bekroond met een Game Award voor beste indiegame. Na het succes van het oorspronkelijke spel werden er meerdere uitbreidingen uitgebracht, waaronder extra campagnes en een multiplayermodus. De Shovel Knight: Treasure Trove-uitvoering bevat de basisgame en alle uitbreidingen.