Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

Iedere maand duiken we in de archieven om te kijken wat er twintig, vijftien en tien jaar geleden in het nieuws was op Tweakers. In deze aflevering kijken we naar de oorsprong van het .eu-tld, de komst van de PlayStation 3 naar Europa en de toppositie van ASML.