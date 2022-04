Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

Dit is de zevende editie in deze Terug in de Tijd-serie. Voor deze editie doken we in de Tweakers-nieuwsarchieven van de maand april in 2002, 2007 en 2012. We kijken onder andere naar de eerste bestelling van een euv-machine bij ASML, illegale PlayStation-modchips, de financiële perikelen van AMD, 's werelds eerste 1TB-hdd en de eerste verwijzingen naar de consoles van Steam-eigenaar Valve.