Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

Wat zou het fijn zijn om een teletijdmachine te hebben, net als professor Barabas. Die hebben we niet, maar wel iets wat in de buurt komt. Tweakers heeft namelijk een enorm archief en nieuwsberichten vanaf 1998 staan gewoon nog online. Dat biedt ons de gelegenheid om stof van oude berichten te blazen en te kijken wat er twintig, vijftien en tien jaar geleden in het nieuws was op Tweakers. Dit keer kijken we naar de tech-ontwikkelingen die plaatsvonden in en rond februari 2002, 2007 en 2012.