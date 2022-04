Elke nieuwe Windows-release zegt iets over Microsofts blik vooruit en zijn toekomstplannen met het decennia oude besturingssysteem. Evenzo is elke nieuwe versie beïnvloed door wat eraan voorafging. Daarbij probeert Microsoft waarschijnlijk de goede eigenschappen zoveel mogelijk te behouden, terwijl andere wijzigingen juist een gevolg zijn van wat er niet zo goed ging bij de voorgangers. En zoals iedere verstokte Windows-gebruiker weet, schort er nog weleens het een en ander aan de software. De release van Windows 11 is een goede gelegenheid om terug te kijken op bugs, faalmomenten, mislukkingen, misstappen en blunders die Microsoft bij Windows heeft begaan. Die hebben het OS immers evengoed gemaakt tot wat het nu is.

Windows 1.0: traag als stroop

De geschiedenis van Windows begint al met een flop. Microsoft begon in 1983 aan Windows om vorm te geven aan de visie van Bill Gates dat de toekomst bij de grafische interface lag. Zo'n interface zou computers makkelijker te gebruiken maken voor de massa, voor wie de command line interface, zoals die in die tijd gebruikelijk was, vaak een obstakel was. Die visie kwam niet uit het niets. Gates was geïnspireerd door de interface van de Xerox Alto van het Palo Alto Research Center uit het begin van de jaren zeventig en een demonstratie van Steve Jobs van een prototype van de Macintosh in het begin van de jaren tachtig. Microsoft begon in 1982 in het geheim aan het project onder de naam Interface Manager.