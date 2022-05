Microsoft experimenteerde er al eerder mee in zijn Insider-builds, en vanaf deze week kun je ook als gewone sterveling Android-apps draaien onder Windows 11. Althans, mits je in de Verenigde Staten woont. In deze how-to leggen we uit hoe je toch aan de slag kunt met Android-apps onder Windows als je buiten de VS woont.

Met onderstaande instructies kun je ook als Belg of Nederlander aan de slag met Android-apps onder Windows 11. Dat deze functie in eerste instantie officieel alleen in de Verenigde Staten beschikbaar is, zal te maken hebben met de deal om Amazons Appstore te gebruiken. De onderliggende techniek om Android-apps in een virtuele machine te draaien, werkt echter ook prima in onze regio.