Eerste grote Windows 11-update voegt ondersteuning toe voor Android-apps

De eerste grote Windows 11-update, die gepland is voor de komende maand, voegt onder meer ondersteuning van Android-apps toe. Ook wordt het mogelijk om het scherm te delen en gesprekken te muten vanuit de taakbalk.

Dat schrijft Microsoft in een blogpost, waarin het terugblikt op de introductie van Windows in oktober vorig jaar. Daarin schrijft het dat er in de komende maand 'nieuwe ervaringen' toegevoegd worden aan Windows 11, in de eerste grote update van het besturingssysteem. Het gaat onder meer om een publieke preview van hoe Android-apps gebruikt kunnen worden op Windows 11 via de Microsoft Store.

Daarnaast heeft Microsoft een aantal nieuwe functies toegevoegd aan de taakbalk, het centrale element in Windows 11. Zo wordt het via de taakbalk makkelijker om in gesprekken het geluid te dempen, wordt het makkelijker om het scherm te delen via de taakbalk en gaat Windows weerinformatie tonen in de taakbalk.

Ook is Microsoft van plan om in de komende maand een nieuw ontwerp te tonen van Notepad en Media Player. Volgens The Verge gaat Microsoft ook de klok terughalen naar de taakbalk op een tweede scherm, iets wat Windows 10 wel had. Microsoft is sinds oktober aan het testen met het bieden van ondersteuning voor Android-apps op Windows. Ook bracht Google in januari een bètaversie uit van Play Games voor Windows.