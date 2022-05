Ziggo deelt specificaties voor het gebruik van eigen modem op Ziggo-netwerk

Ziggo heeft de specificaties online gezet die gebruikers nodig hebben om een eigen modem te gebruiken op het Ziggo-netwerk. Vanaf nu is het dan ook mogelijk voor VodafoneZiggo-klanten om een eigen modem te gebruiken, iets waar het bedrijf zich lang tegen heeft verzet.

VodafoneZiggo zette de specificaties online in de aanloop naar de verplichting tot vrije modemkeuze, waar providers zich vanaf aankomende vrijdag aan moeten houden. Gebruikers die een eigen modem willen gebruiken op het Ziggo-netwerk moeten een modem gebruiken dat de Docsis 3.1-specificatie ondersteunt. Wil de gebruiker ook telefoniediensten gebruiken, dan zijn er nog daarvoor andere SIP-eisen.

Op de site schrijft VodafoneZiggo daarbij dat eigen modemkeuze nog niet voor alle klanten beschikbaar is. Gebruikers moeten een postcodecheck doen om te zien of modemkeuze beschikbaar is. Het bedrijf schrijft: "We doen ons uiterste best om dit voor iedereen zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Omdat hiervoor lokale aanpassingen aan ons netwerk nodig zijn, kan het helaas zo zijn dat de wijzigingen nog niet in je postcodegebied zijn doorgevoerd. Doe dan over enkele weken de postcodecheck nog een keer."

De Autoriteit Consument en Markt publiceerde in juli vorig jaar een beleidsregel waarin staat dat consumenten en bedrijven zelf hun modem en router moeten kunnen kiezen en dat telecomproviders specificaties moeten delen om met een eigen modem verbinding te maken met het netwerk van de aanbieder. Die vrije modemkeuze gaat 28 januari officieel in werking.

De beleidsregel van de ACM volgt Europese regels van de Berec, het samenwerkingsverband van Europese telecomtoezichthouders, over de vrije modemkeuze van consumenten. De vrije modemkeuze zit al lang in de pijplijn, maar werd meerdere malen uitgesteld. Vanaf het moment dat de regel ter sprake kwam, hebben telecomaanbieders zich verzet tegen de vrije modemkeuze. VodafoneZiggo bleef zich het langst verzetten tegen de vrije modemkeuze van alle telecomproviders, onder meer door naar de rechter stappen om de beleidsregel en een uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten aan te vechten.

VodafoneZiggo is overigens niet de laatste van de grote landelijke aanbieders die de specificaties op de website deelt. KPN zette de specificaties in 2020 al online. Providers Delta en T-Mobile zeggen tegen Tweakers dat zij de specificaties voor eigen modemgebruik op donderdag publiceren.