'Sommige' Ziggo-klanten kunnen sinds begin dit jaar geen eigen modem activeren

Ziggo zegt dat 'sommige' klanten problemen kunnen ervaren bij het activeren van een eigen modem. Zowel activeren via de app als handmatig activeren met de Ziggo-klantenservice kan problemen opleveren. De problemen spelen in ieder geval sinds februari dit jaar.

Een AVM FritzBox 6591 Cable, die Ziggo-klanten

als eigen modem kunnen gebruiken

Wie een eigen modem wil gebruiken in plaats van het door Ziggo geleverde exemplaar, moet dit modem via de Mijn Ziggo-app activeren voordat hij werkt. Klanten melden op het Ziggo-forum echter sinds februari dat dit niet bij iedereen lukt. De klantenservice moet deze modems handmatig kunnen activeren, maar ook dit gaat niet altijd goed, zegt een moderator.

Het bedrijf zegt tegen Tweakers dat 'een speciaal team' aan een oplossing werkt en nu verschillende mogelijke oplossingen test. "Zodra deze tests slagen, kan de uiteindelijke oplossing worden doorgevoerd. Onze excuses aan de klanten die hiervan mogelijk last ondervinden en we hopen dit zo snel mogelijk opgelost te hebben."

Het is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat en of het probleem alleen bij specifieke modems optreedt. Dergelijke vragen werden niet door Ziggo beantwoord. Het is evenmin duidelijk wanneer Ziggo verwacht dat de problemen voorbij zijn. Nederlandse providers zijn sinds januari 2022 verplicht klanten toe te staan eigen modems te gebruiken. Ziggo kreeg in juni vorig jaar een last onder dwangsom van een half miljoen euro van de ACM omdat het toen nog geen vrije modemkeuze aanbood in het oude UPC-gebied.