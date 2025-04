ACM waarschuwt 41 webshops voor illegale countdowntimers bij aanbiedingen

De Autoriteit Consument en Markt heeft 41 Nederlandse webshops aangesproken die een timer op hun site hadden staan die niets bleek te doen. Daarmee werden consumenten misleid om producten snel te kopen. De ACM zegt dat dat niet mag.

De markttoezichthouder deed onderzoek naar duizenden webshops die zich op Nederlandse consumenten richten. Het is niet bekend welke webshops dat zijn, maar de ACM zegt inmiddels geautomatiseerd onderzoek te kunnen uitvoeren naar webshops. Bij 41 winkels ontdekte de ACM dat er een timer naast een product werd gezet die zogenaamd een tijdelijke aanbieding weergaf, maar bij die winkels had die countdowntimer geen invloed op de aanbieding. De ACM noemt dat misleiding.

De ACM zegt dat webshops wel degelijk timers kunnen en mogen gebruiken, maar dat die dan wel daadwerkelijk van toepassing moeten zijn op een aanbod. "In 41 gevallen heeft de ACM gezien dat het aanbod na afloop van de timer nog gewoon voor dezelfde prijs beschikbaar was, of dat er een nieuwe timer startte met hetzelfde of zelfs een beter aanbod. Dat mag niet", schrijft de toezichthouder.

De ACM wil de komende tijd harder optreden tegen dergelijke misleiding op internet, specifiek misleiding door dark patterns zoals deze. De waakhond zegt dat webshops 'consumenten mogen verleiden, maar niet misleiden'.