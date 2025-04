Gegevensbeschermingsautoriteit heeft voor het eerst in jaar weer hele directie

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft voor het eerst in bijna een jaar weer een volledig bestuur. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft twee nieuwe bestuurders op het Algemeen Secretariaat en de Eerstelijnsdienst, na een jaar van problemen aan de top van de toezichthouder.

De Belgische privacytoezichthouder heeft twee nieuwe directieleden aangenomen. Die zijn sinds maandag actief. Het gaat om Koen Gorissen, een advocaat die eerder ook toezichthouder bij de politie was, en Anne-Charlotte Recker, die al bij de Gegevensbeschermingsautoriteit werkte als juridisch adviseur. Gorissen gaat het Algemeen Secretariaat leiden, de afdeling die het interne reilen en zeilen van de toezichthouder regelt. Recker wordt directeur van de Eerstelijnsdienst, die gaat over de afhandeling van privacyklachten en -meldingen van burgers.

In tegenstelling tot Nederland bestaat de Belgische privacytoezichthouder niet uit één voorzitter, maar uit een directie met vijf gelijkwaardige rollen. Vijf directeuren besturen naast het Algemeen Secretariaat en de Eerstelijnsdienst ook het Kenniscentrum, de Inspectiedienst en de Geschillenkamer.

Het is voor het eerst sinds juli vorig jaar dat de directie van de GBA weer voltallig is. Toen werden twee bestuursleden ontslagen. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de justitiecommissie, maar opvallend genoeg was niet duidelijk op basis waarvan de twee directeuren precies werden ontslagen. In ieder geval konden de directieleden al een tijd niet goed met elkaar samenwerken. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondverhaal over de perikelen bij de toezichthouder. Die duren overigens al veel langer; begin 2022 werd ook al een andere topman ontslagen, omdat die niet onafhankelijk bleek te zijn.