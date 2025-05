Belgische datahandelaar krijgt AVG-boete van 174.000 euro voor grote databases

De Belgische privacytoezichthouder heeft een AVG-boete van 174.640 euro uitgedeeld aan een datahandelaar. Black Tiger Belgium verzamelde onterecht gegevens van burgers en was niet transparant over wat het verzamelde.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit geeft de boete aan Black Tiger Belgium, dat vroeger bekendstond als Bisnode Belgium, maar na een overname zijn naam wijzigde. Het bedrijf is een databroker die meerdere databanken beheert. Dat waren onder andere de database Consu-Matrix, waarin gegevens van consumenten stonden die het bedrijf verzamelde door klantendatabanken van externe bronnen bij elkaar te voegen. Ook beheerde het bedrijf een databank met bedrijfsgegevens, Spectron. Black Tiger had nog andere databases, zoals directmarketingdatabase Permesso, maar die bevatte gegevens die door individuen waren opgegeven. De Gegevensbeschermingsautoriteit had vooral moeite met de eerste twee databases. Het bedrijf had namelijk geen goede reden de gegevens te verzamelen.

Het bedrijf zei een gerechtvaardigd belang te hebben voor het verzamelen van de gegevens. De GBA concludeert dat dat niet zo is. De data kwam van veel verschillende databronnen en werd 'op grote schaal verwerkt'. "Dit impliceert volgens de Inspectiedienst dat betrokkenen niet redelijkerwijs kunnen verwachten dat hun persoonsgegevens zonder hun toestemming worden verwerkt", schrijft de toezichthouder.

Bovendien hield Black Tiger geen rekening met de risico's die er voor betrokkenen waren, zegt de GBA. Zulke risico's zijn bijvoorbeeld dat betrokkenen kunnen worden geprofileerd door andere bedrijven. De GBA verwijst specifiek naar het feit dat Black Tiger gegevens ruim vijftien jaar verzamelde. Dat is volgens de toezichthouder niet gerechtvaardigd.

Ongerechtvaardigd belang

Opvallend aan de boete is overigens dat de GBA niets zegt over het gerechtvaardigd belang bij direct marketing. Black Tiger verkocht de gegevens door aan andere bedrijven, die de data vervolgens voor directmarketingdoelen inzetten. In Nederland concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens in 2020 al dat direct marketing per definitie nooit een gerechtvaardigd belang kan zijn, in een boete die ze aan de landelijke tennisbond gaf. Op die uitspraak kwamen verbaasde reacties van juristen, die de interpretatie van de AVG te streng vonden. De Belgische GBA volgt de conclusie nu niet. De privacytoezichthouder staat direct marketing toe, maar dat moet wel proportioneel zijn en onder de juiste voorwaarden gebruikt worden, en dat is nu niet gebeurd. Waar de GBA dan weer wél over valt, is dat Black Tiger persoonsgegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen gebruikte. Dat is een federale, openbare database, maar een andere wet schrijft voor dat die gegevens dan juist weer niet mogen worden doorverkocht voor direct marketing. Dat deed Black Tiger wel.

Black Tiger had niet alleen geen goede reden voor de dataverzameling, maar was volgens de GBA ook niet transparant tegenover individuen die in de databank stonden. Het bedrijf gaf bijvoorbeeld geen volledig antwoord aan iemand die een inzageverzoek had ingediend. Ook had het bedrijf wel een verwerkingsregister, maar dat was niet volledig.

Boete en stopzetten

De administratieve boete komt uit op een bedrag van 174.640 euro. Bij het samenstellen van die boete hield de GBA er rekening mee dat Black Tiger inmiddels met verschillende van de databases is gestopt. Wel moet het bedrijf nu ook stoppen met de database met zakelijke gegevens; dat is namelijk onderdeel van de uitspraak. Het bedrijf moet dat doen 'totdat de betrokkenen zijn geïnformeerd over hun recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens'.