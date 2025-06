Vijf jaar AVG

Inleiding

Wie op 25 mei 2018 zijn inbox opende, kwam er niet onderuit. Met een barrage aan e-mailwaarschuwingen ('Mogen we uw gegevens bewaren?') maakten bedrijven zich klaar voor de de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van gigantische internationale techreuzen zoals Google tot de spreekwoordelijke slager om de hoek. Dat was deze week precies vijf jaar geleden. Al twee jaar eerder was de AVG van kracht geworden. Toen begon een transitieperiode waarin overheden en bedrijven zich op de wet konden voorbereiden. De e-mailstorm is inmiddels gaan liggen, maar het bewustzijn over de wet is er niet minder om geworden. Dat zie je aan de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens uitdeelt aan bedrijven en sinds kort vooral aan overheden. Je ziet het ook aan kleine dingen, zoals de brieven die je van je gemeente krijgt en die inmiddels steevast naar een privacybeleid verwijzen. Toezicht op de AVG 'gaat voorzichtig de goede kant op', zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Nederlandse privacytoezichthouder, als we hem vragen hoe het is met de privacywet. Is 'de goede kant op' geen lage lat voor zo'n belangrijk onderwerp als privacy en zo'n omvangrijke wet als de AVG? Tweakers sprak met Wolfsen en andere experts om te inventariseren hoe de grootste privacywet aller tijden inmiddels wordt nageleefd. De wet lijkt te staan of vallen met goed toezicht, maar juist daar schort het aan.

Boetes en beleid

Tot nu toe zijn het vooral de boetes waaraan je kunt zien dat de Nederlandse toezichthouder op stoom komt. Het waren er tot nu toe 36, waarvan er overigens slechts 22 openbaar zijn gemaakt. Daar kwamen nog 35 'corrigerende maatregelen' bij, zoals lasten onder dwangsom en berispingen. De boetes liepen uiteen van 7500 euro voor een e-mail met ontvangers in de cc in plaats van de bcc tot 2,75 miljoen euro en later 3,7 miljoen euro voor de Belastingdienst vanwege het toeslagenschandaal. Dat lijkt Tweakers' conclusie van twee jaar geleden te bevestigen. Toen zagen we al dat Nederland relatief weinig, maar wel hoge AVG-boetes uitdeelde. Wie na vijf jaar AVG de cijfers erbij pakt, kan dezelfde conclusie trekken. In vergelijking met andere Europese landen valt het aantal boetes door de Nederlandse AP laag uit. Daar staat tegenover dat Nederlandse boetes gemiddeld erg hoog zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens deelt amper lage boetes uit. Op een boete van 7500 voor een politieke partij en 12.000 euro voor een orthodontistenpraktijk na, lopen de boetes in de tienduizenden euro's. Er zijn wel kanttekeningen bij de cijfers. Ten eerste zijn ze mogelijk incompleet. AVG-boetes worden niet centraal geregistreerd, dus moet je voor analyses gebruikmaken van externe bronnen, zoals Enforcement Tracker. Dat neemt sommige boetes niet mee, bijvoorbeeld als ze op last van de rechter niet openbaar worden gemaakt. Ook worden soms lasten onder dwangsom meegeteld als boetes, terwijl dat eigenlijk niet terecht is. Daarnaast hebben we Spanje in het onderstaande overzicht niet meegenomen, omdat dat de gegevens sterk zou vertekenen; Spanje deelde maar liefst 651 boetes uit, 2,5 keer zoveel als Italië. Waakhond met of zonder tanden Aan het Nederlandse beleid valt vooral op dat de boetes zeker de laatste tijd vaak voor rekening van overheidsinstellingen kwamen. Dat geldt in ieder geval voor de meeste van de vijf jongste boetes. De Sociale Verzekeringsbank: 150.000 euro, de politie: 50.000 euro, de gemeente Enschede: 600.000 euro en de Belastingdienst, die de twee eerder genoemde recordboetebedragen kreeg opgelegd. Kort geleden volgden ook enkele waarschuwingen aan vooral overheidsinstellingen. De AP wilde opheldering over frauderisicoalgoritmes, het visumaanvraagalgoritme van Buitenlandse Zaken deugt mogelijk niet en het ministerie van Justitie moet stoppen met vluchtgegevens. Is de overheid slordiger dan het bedrijfsleven of heeft de AP haar vizier meer op de overheid gericht? Aleid Wolfsen zegt dat het in ieder geval geen toeval is. Ergens lijkt het alsof jullie vaker over de overheid praten dan over het bedrijfsleven. Klopt dat? "Recent klopt dat zeker. Dat is vaak ook met dank aan de media, want we zien zelf lang niet altijd wat daar gebeurt en veel gebeurt in het verborgene, zoals bij misstaanden bij de NCTV. Dat wordt door journalisten aan het licht gebracht en daar handelen wij weer op." "Specifiek bij bedrijven heb je een keus als het om je gegevens gaat. Je kunt dan vragen of ze je gegevens vernietigen. Bij de overheid kan dat niet. Daar heb je altijd te maken met onvrijwillige verwerkingen. Je ziet vervolgens dat de wet dan te ruim geïnterpreteerd wordt. Daar treden we meer tegen op." Dat is dus geen toeval, maar bewust beleid? Treden jullie harder op tegen de overheid dan tegen bedrijven? "Nee, we treden tegen beide even hard op, maar de overheid is wel heel veel bezig met data en het koppelen daarvan. Steeds meer gaat digitaal, burgers moeten steeds transparanter worden en vaker met de billen bloot om een bestaansminimum te krijgen. Daar staat tegenover dat de overheid juist steeds ontransparanter wordt. Wij zitten in die disbalans. Dan kan het lijken alsof we meer met de overheid bezig zijn dan met het bedrijfsleven." "Wel zijn we inmiddels transparanter dan we in het verleden waren. We maken vaker publiekelijk kenbaar wat we doen, want dat maakt anderen ook weer alert. Daar communiceren we actiever over." Toch zullen bedrijven niet heel bang zijn voor de AP. Ze is weliswaar geen papieren tijger meer, maar om nou te zeggen dat de waakhond bijt... Althans, niet vaak, maar áls de AP je haar tanden laat zien, kan de schade groot zijn. "We hebben nog een paar boetes in de pijplijn zitten die voor het bedrijfsleven zijn", zegt Wolfsen. "Dan heb ik het over bedragen met zes nullen."

Handhaving in Nederland

Europese wetten

Wat na vijf jaar privacywet in ieder geval duidelijk mag zijn, is dat de AVG naar meer smaakt. De privacywet was de eerste grote wet tegen bigtechbedrijven en gaf Europa veel inspiratie voor nieuwe wetgeving. Als de wet de verzameling van persoonsgegevens bij Big Tech kan reguleren, kan dat vast ook met andere bedrijfsonderdelen, toch? Inmiddels zijn er drie grote, Europese wetten in opkomst die dat moeten doen. De Digital Services Act reguleert hoe bedrijven omgaan met zaken als privacy en trackingadvertenties, maar ook met inhoud, zoals het verwijderen van digitale content. De wet is eind vorig jaar in werking getreden. Daarnaast is er de Digital Markets Act, die draait om hoe grote bedrijven digitaal moeten opereren, zoals interoperabiliteit en de openstelling van platforms, zoals iOS. Ook die wet ging in november vorig jaar in. En dan is er tot slot de AI Act, die opvallend progressief is omdat hij kunstmatige intelligentie probeert te reguleren op een moment dat die nog in de kinderschoenen staat. Die wet wordt naar verwachting deze zomer goedgekeurd door het Europees Parlement. Blauwdruk voor andere wetten De AVG lijkt als een blauwdruk voor die nieuwe wetten te werken. Een deel van de DSA, DMA en AI Act lijkt geïnspireerd op de AVG. Neem bijvoorbeeld weer die slager om de hoek. Waar de AVG zulke kleine partijen vroeger buitensporig hard leek te raken, zijn de DSA en DMA alleen van toepassing op zogenaamde poortwachters. Dat zijn alleen grote techbedrijven met een minimale jaaromzet of marktwaarde van miljarden en een minimumaantal gebruikers. Het beleid om vooral daar naar te kijken, lijkt een les die geleerd is van de AVG. Zo blijven kleine bedrijven uit de wind en zijn ze niet buitenproportioneel veel tijd kwijt aan 'compliance'. Technologieneutraliteit De AVG is bewust technologieneutraal opgesteld. Een ander belangrijk aspect van de AVG is dat die technologieneutraal is opgesteld. De privacywet blijft bewust weg van het uitleggen van termen. Die uitleg is in de afgelopen jaren noodgedwongen ontstaan. Neem 'algoritmes'. Dat hele woord komt in de AVG niet voor en ook de AI Act beschrijft niet expliciet wat een algoritme precies inhoudt. Toch heeft Nederland al een algoritmetoezichthouder, die als een van zijn belangrijkste taken heeft om te onderzoeken wat een algoritme precies is en wanneer je het wel en niet moet inzetten. De AVG kende aanvankelijk heel veel normen die gaandeweg moesten worden uitgelegd. "Sommige processen, zoals wanneer iets een 'hoog risico' is of wanneer data 'organisatorisch goed beveiligd zijn', zijn erg dynamisch", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Je ziet dat bedrijven zich telkens weer moeten aanpassen aan die vraag als er nieuwe technieken opkomen."

Budgetproblemen

Het grote struikelblok van de AVG ligt vooral bij de toezichthouders. In de meeste landen krijgen die te weinig geld. Relatief gezien krijgt de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens al veel geld, maar het is nog steeds niet genoeg, aldus de waakhond zelf. Het budget van de AP lag in 2022 op 29,02 miljoen euro, een flinke stijging ten opzichte van 2021, toen de toezichthouder 26,257 miljoen euro kreeg. In het regeerakkoord van eind 2021 werd afgesproken dat de AP vanaf 2025 acht miljoen euro extra budget zou ontvangen. Negen maanden later, op Prinsjesdag 2022, werd dat budget nog met twee miljoen euro extra verhoogd. De AP heeft daarmee vanaf 2023 een budget van 34,478 miljoen euro. Dat maakt haar tot een van de duurste toezichthouders van Europa. In 2021 bleek de AP in absolute cijfers al een van de duurste toezichthouders en ook per hoofd van de bevolking staat Nederland hoog op de lijst. Slechts vier landen, waaronder het kleine Liechtenstein en Luxemburg, geven per inwoner meer geld uit aan hun privacytoezichthouder. Budget 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 26.257.000 29.020.000 34.478.000 37.829.000 40.694.000 41.294.000 41.294.000 Doordat het budget desondanks tekortschiet, lopen de achterstanden bij de AP op. Eind 2022 had de toezichthouder nog vijfduizend klachten op de plank liggen, klachten van burgers waarvoor simpelweg niet het geld en de menskracht zijn om ze te behandelen. De achterstand was in 2021 nog groter; toen waren er ruim twee keer zoveel klachten blijven liggen. Dat werd niet zozeer ingehaald door hard werk, maar door de telefoon niet meer op te pakken; de AP verslechterde in 2022 noodgedwongen de telefonische bereikbaarheid. Grote achterstanden De AP heeft op vrijwel alle gebieden achterstanden. Ze komt bijvoorbeeld vrijwel niet toe aan het uitgeven van vergunningen waarmee bedrijven gegevens naar het buitenland mogen sturen. Volgens de AP is zelfs het verhoogde budget niet genoeg. De toezichthouder wil een verdrievoudiging van het budget: 100 miljoen per jaar. Wolfsen pleit al jaren voor meer geld en legde tijdens de kabinetsformatie in 2021 een hard bedrag als verzoek op tafel. Nu krijgt de toezichthouder 10 miljoen euro extra en ook nog pas over een paar jaar. Ook tijdens het interview beklaagt Wolfsen zich meer dan eens over het budget. Ik krijg een déjà vu. U vraagt al vier jaar om meer geld, nu zelfs om een verdrievoudiging. Is het niet eens tijd om te concluderen dat u dat geld niet gaat krijgen? "Jawel hoor, dat budget gaat er zeker komen. Dat is een kwestie van tijd." Waar baseert u dat op? "Ik sprak onlangs mijn collega uit Litouwen. Daar zitten ze met hetzelfde probleem. Hun nationale Ombudsman kwam met een heftig rapport, dat leek op het rapport van de Nederlandse Ombudsman, die vorig jaar zei dat wij niet goed omgingen met klachtenafhandeling. In Litouwen heeft dat ertoe geleid dat ze veel meer budget krijgen. Daar hoorden ze het van een neutrale, derde partij, net zoals in Nederland. En vergeet ook niet dat de Tweede Kamer ons inmiddels al fors meer budget heeft gegeven." Nou ja, fors... Acht miljoen, dat is veel minder dan u wil. "Ja, wel veel te weinig." Waar ligt dat aan? De enige oplossing die het huidige kabinet voor problemen lijkt te hebben, is om overal bakken geld tegenaan te smijten. Waarom smijten ze dat geld niet naar de AP? "Misschien moet er een nog grotere ramp gebeuren dan de toeslagenaffaire." "Ik denk dat de Tweede Kamer toch nog moet prioriteren. Misschien moet er ook weleens een keer een ramp voorkomen. Zoals eerder deze maand, toen bleek dat de politie burgers illegaal bespioneert. Dan is de Tweede Kamer in rep en roer, maar ze zien ook dat wij er niet aan toekomen om daarop te handhaven. Zulke rampen kunnen helpen; de Arbeidsinspectie kreeg jaren geleden ook plotseling honderden miljoenen extra en de AFM werd ook versterkt na rampen in de bankenwereld. Misschien moet zoiets voor ons ook eens gebeuren." We hebben toch het toeslagenschandaal gehad? Dat draaide grotendeels om persoonsgegevens. "Ja, dat heeft helaas geholpen, maar er moet nog meer gebeuren om te laten zien hoe belangrijk databescherming is." Je zou toch denken dat als de toeslagenaffaire geen duidelijk genoeg signaal is, dat het dan nooit komt? "Dan ben je denk ik te somber. Kijk maar eens wat er sindsdien is gebeurd. We hebben een staatssecretaris voor Digitalisering en een commissie Digitale Zaken. In de Eerste Kamer wordt nu ook gepleit voor zo'n commissie. Dat gaat wel de goede kant op, maar ik deel je ongeduld.' De politiek lijkt zich na SyRI en de toeslagenaffaire dus wel degelijk bewust van de gevaren, maar toch geeft Den Haag jullie niet waar jullie om vragen. Dan is het toch niet gek om te denken dat dat geld nooit gaat komen? "Ik denk het wel. Je ziet dat overal gebeuren. Kijk maar naar Ierland; daar speelt dezelfde discussie als in Nederland. De Data Protection Commission begon daar klein, maar is nu groter dan wij in Nederland zijn, terwijl Ierlands bnp en inwoneraantal kleiner zijn." De Tweede Kamer heeft sinds vorig jaar een Commissie Digitale Zaken. Overtreedt Nederland de AVG? Opvallend is dat de AVG uit zichzelf hoort te zorgen voor hoge budgetten. In artikel 52.4 van de wet staat dat lidstaten 'ervoor moeten zorgen dat elke toezichthouder beschikt over de personele, technische en financiële middelen' die nodig zijn voor de taak. Als de AP slechts een derde krijgt van wat het zegt dat het nodig heeft, dan zou je kunnen zeggen dat de Nederlandse overheid de AVG overtreedt. De AVG verplicht overheden om genoeg geld voor handhaving beschikbaar te stellen. "Dat is heel fijntjes opgemerkt", zegt Aleid Wolfsen daarop. Handhaven op dat wetsonderdeel zit er voorlopig niet in, al zou de AP als AVG-toezichthouder daar wel het recht toe hebben. "Het is aan de Europese Commissie om dat aan te kaarten. Die kan een inbreukprocedure starten naar een land. Dat is eerder al eens gebeurd bij landen waar het toezicht niet goed was, zoals België." Die procedure had overigens niets te maken met geld, maar met zorgen over de onafhankelijkheid van de GBA. Zo'n inbreukprocedure hoeft overigens niet vanuit Europa te komen. Wolfsen: "In Bulgarije speelt deze discussie nu in het parlement. Daar gaat het over een verdubbeling van het budget."

Nergens genoeg geld

De beperkte budgetten zijn niet alleen in Nederland een probleem; iedere expert lijkt te erkennen dat de geringe slagkracht van de toezichthouders hét grote struikelblok van de AVG is. Volgens D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld heeft dat te maken met een inherent mankement in de hele Europese politiek. Ze hekelt het feit dat het toezicht op de AVG bij nationale toezichthouders is neergelegd en niet centraal bij de Europese Commissie zelf of op zijn minst een 'publieke instantie op Europees niveau'. Nationale toezichthouders zijn volgens In 't Veld 'te gevoelig voor nationale belangen'. In België kreeg een particulier een AVG-boete voor het ophangen

van beveiligingscamera's. 'Belangen' is misschien niet het juiste woord, maar er zit inderdaad veel verschil in de werkwijzen en culturen van toezichthouders. Dat levert grote regionale verschillen op. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme verschillen tussen de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, die eerder deze week haar jaarverslag uitbracht. Waar de Autoriteit Persoonsgegevens de telefoon noodgedwongen minder vaak opneemt en alsnog 13.000 klachten per jaar ontvangt, kreeg de GBA er 604 in een heel jaar. Er is ook een enorm verschil tussen de AP en de GBA in het soort zaken dat ze aanpakken. Tweakers concludeerde al dat de Nederlandse toezichthouder weinig, maar hoge boetes uitdeelt: grote zaken met een hoog profiel, omdat de AP nu eenmaal keuzes moet maken in wat ze wel en niet kan onderzoeken. De Gegevensbeschermingsautoriteit daarentegen deelde in 2020 een boete van 1500 euro uit aan een particulier stel voor het ophangen van een beveiligingscamera. Dat geeft aan dat de privacytoezichthouders van Nederland en België fundamenteel anders naar de AVG kijken en fundamenteel andere prioriteiten hebben. En dat zijn twee landen die cultureel nog relatief weinig verschillen. Culturele verschillen Budget is dan ook niet de enige oorzaak van de beperkte effectiviteit van toezichthouders. Dat verschilt per land. In Hongarije wil de regering liefst zo min mogelijk onafhankelijk toezicht en is de toezichthouder, in de woorden van Sophie in 't Veld, 'een loopjongen van de regering'. Ondertussen is de Griekse toezichthouder juist zeer onafhankelijk, maar probeert de regering hem juist daarom tegen te houden en onderzoek te vertragen. In Duitsland heerst weer een sterke privacycultuur, dus bestaan er naast de federale toezichthouder allerlei regionale toezichthouders die stevig van zich laten horen. En Spanje deelt zoveel boetes uit dat die zich amper in een vergelijkende grafiek laten vatten: 651, tegenover 146 in Duitsland. En Nederland? Ook dat is een uitschieter. Met tienduizenden klachten en datalekmeldingen wordt de Nederlandse toezichthouder uitzonderlijk veel vaker overvraagd dan die in andere landen. Aleid Wolfsen wijt dat meestal aan de hoge mate van digitalisering in Nederland. De achterlopende budgetten hebben dus wel degelijk invloed op de effectiviteit van toezichthouders, maar ook regionaal spelen er belangrijke verschillen. Het Ierland-probleem Privacyvoorvechter Max Schrems Dan is er nog Ierland. Daar ligt het grootste probleem bij AVG-handhaving, vooral waar het bigtechbedrijven betreft. De Europese hoofdkantoren van Meta, Google, Twitter en de meeste andere techtoko's staan in Dublin, deels om belastingredenen, maar ook omdat de Ierse Data Protection Commission vaak laks is met het aanpakken van grote AVG-overtreders. Dat was met eerdere Meta-boetes wel te zien; de DPC stelde veel lagere boetes voor dan de andere Europese toezichthouders wilden geven. Privacyvoorvechter Max Schrems ziet de recente recordboete van 1,2 miljard die Ierland aan Meta uitdeelde, echter niet als een teken dat de AVG nu goed werkt. Integendeel, schrijft hij. "Het is een voorbeeld van handhaving die juist níét werkt." Schrems voert met zijn stichting NOYB, of None Of Your Business, al jaren strijd tegen de manier waarop Meta en andere techbedrijven data verzamelen en naar de VS sturen. Die strijd duurt lang en daar valt Schrems nu ook over. "Niet alleen duurde het meer dan tien jaar voordat de DPC hierover een besluit nam, maar ik moest in deze zaak ook drie keer juridische actie ondernemen tegen de DPC voordat die zijn werk deed. Daar viel ook een gang naar het Europese Hof van Justitie onder en de koepelorganisatie van privacytoezichthouders, de European Data Protection Board, moest de DPC drie keer zeggen deze zaak af te handelen." Schrems merkt op dat de zaak inmiddels al meer dan tien miljoen euro heeft gekost. Dat bevestigt wat verschillende experts in de afgelopen vijf jaar weleens vaststelden; de bewijslast bij de AVG ligt grotendeels bij burgers. Europarlementariër In 't Veld bevestigt dat eveneens. "De AVG beschermt je goed, maar áls er iets fout gaat, ligt de volledige bewijslast bij het individu. Die moet een klacht indienen, die moet naar de rechter, die moet procederen tegen hoge kosten."

Conclusie: de toekomst van de AVG