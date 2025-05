Ook Nederlandse Eerste Kamer krijgt vaste commissie voor digitalisering

Naast de Tweede Kamer krijgt ook de Nederlandse Eerste Kamer een eigen commissie voor Digitale Zaken. De senaat stemde daar eerder deze week mee in. Met die commissie wil de Eerste Kamer de kennis over digitalisering versterken, specifiek waar het gaat over algoritmes.

De Eerste Kamer stemden eerder deze week over een motie die vaststelt dat er een commissie Digitalisering moet komen. De fracties OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, FVD, Volt, PvdD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor die motie. De SGP, PVV, JA21, VVD en SP stemden tegen. Daarmee kreeg het voorstel 53 stemmen vóór.

De senatoren stemden over een voorstel dat senatoren Veldhoen, Panman, Prins, Belhirch en Perin-Gopie eind vorig jaar indienden. Dat voorstel volgde op een onderzoek van een werkgroep en het Rathenau Instituut over de vraag hoe de Eerste Kamer 'meer grip kan krijgen op algoritmische besluitvorming bij de overheid'. De commissie Digitalisering zal bestaan uit maximaal 27 leden. De senatoren kunnen gedurende de rest van hun zittingstermijn deelnemen aan de commissie.

"De commissie Digitalisering zal nieuwe (wets-)voorstellen in behandeling nemen die behoren tot de portefeuille van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering of een opvolgend bewindspersoon met normering van het digitaliseringsbeleid in portefeuille", staat in de motie. "Verder zal de commissie in overleg treden met de vakcommissies over (het bieden van ondersteuning bij) de behandeling van (Europese) wetgeving en andere relevante voorstellen."

De focus van de commissie gaat voornamelijk liggen op algoritmes en 'het monitoren van toekomstige ontwikkelingen', maar kijkt niet exclusief daarnaar. Het doel van de commissie is bijvoorbeeld ook 'het verhogen van het kennisniveau ten aanzien van digitalisering bij alle leden', 'het in- en extern fungeren als aanspreekpunt voor digitaliseringskwesties' en 'het borgen van publieke waarden en de digitale uitvoerbaarheid' van wetsvoorstellen.

De Eerste Kamer volgt met de oprichting de Tweede Kamer. Die heeft al sinds het aantreden van het kabinet Rutte III in 2021 een vaste Commissie Digitale Zaken. Er is ook een, inmiddels demissionair, staatssecretaris van Digitalisering. Tweakers sprak in 2022 met de staatssecretaris.