Hackers dreigen gegevens van 311.000 Belgische huishoudens openbaar te maken

Het hackerscollectief Medusa dreigt om de gegevens van 311.000 Belgische huishoudens openbaar te maken. De groep heeft die gegevens buitgemaakt bij een hack van afvalbeheermaatschappij Limburg.net in december.

Volgens Limburg.net hebben de hackers vorige maand ingebroken op een oude dataserver en daar documenten gekopieerd. De gegevens zijn van huishoudens uit verschillende plaatsen in de Belgische provincie Limburg. Medusa heeft de organisatie een dag de tijd gegeven om 100.000 euro losgeld te betalen voor de gegevens, zo laat een teller op Medusa's website zien. Betaalt Limburg.net het bedrag niet, dan worden de gegevens gelekt.

Limburg.net is echter niet van plan om te betalen, schrijft VRT. De data stamt uit 2014 en 2015 en is volgens de organisatie 'al openbaar of zeer verouderd'. "De gelekte gegevens zijn de naam, het adres en het rijksregisternummer van het gezinshoofd. Andere gegevens zoals identiteitskaartnummers, wachtwoorden, inloggegevens, rekeningnummers of bankkaartnummers zitten niet in de gekopieerde bestanden", schrijft Limburg.net. De organisatie zegt dat uit het onderzoek gebleken is dat de hackers niet verder zijn doorgedrongen tot de kernsystemen.

De afvalbeheermaatschappij vraagt getroffenen wel om alert te zijn op verdachte situaties. Zo kan het rijksregisternummer worden gebruikt voor identiteitsfraude. Limburg.net zegt dat het de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse Toezichtscommissie en de politie al op de hoogte heeft gebracht van de hack.