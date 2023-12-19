Website Belgische overheid afgelopen weekend getroffen door ddos-aanvallen

De website van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers was afgelopen weekend slecht bereikbaar als gevolg van verscheidene ddos-aanvallen. Volgens Het Laatste Nieuws zitten hackers van de pro-Russische groepering NoName achter de aanvallen.

Volgens de redactie van de Belgische krant Het Laatste Nieuws werden de websites van eerste minister Alexander De Croo en de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB slachtoffer van soortgelijke ddos-aanvallen.

Een woordvoerder van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zegt dat de website van het politieke orgaan bijna wekelijks doelwit is van ddos-aanvallen van de genoemde hackersgroepering. "De aanvallen starten meestal op donderdag en lopen dan het hele weekend door", klinkt het. De laatste aanval zou ook groter van omvang zijn geweest dan eerdere aanvallen. "De IT-dienst van de Kamer werkt continu aan de optimalisering van de anti-ddos-filter", klinkt het nog.