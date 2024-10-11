Hackers voeren ddos-aanvallen uit op Belgische websites in aanloop verkiezingen

Een pro-Russische hackersgroep voert al vijf dagen op rij ddos-aanvallen uit tegen Belgische websites, waaronder die van overheidsinstanties en media. De aanvallen zijn vermoedelijk gerelateerd aan de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober.

De hackers melden in een X-post dat ze zich vandaag hebben gericht op het Vlaams Parlement, auteursvereniging Sabam, de Federatie van de Belgische grafische industrie Febelgra en het tijdschrift Monato. VRT NWS stelt bovendien vast dat ook verschillende media zijn getroffen. Zo hebben de hackers zich gericht op de diensten van het persagentschap Belga en van de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.

NoName057(16) voert sinds begin deze week aanvallen uit op allerlei Belgische websites van lokale besturen, maar ook die van de Antwerpse haven en de bankenfederatie Febelfin. Ook de website met de officiële uitslagen van de federale en regionale verkiezingen van juni dit jaar is niet bereikbaar, wat vermoedelijk te wijten is aan de aanvallen.

Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits vormen de cyberaanvallen geen gevaar voor de verkiezingen van komende zondag. "De stemcomputers zijn op geen enkele wijze verbonden met het internet en kunnen dus niet gehackt worden. We hebben in aanloop naar de verkiezingen verschillende initiatieven genomen om de cyberveiligheid van de verkiezingssoftware te waarborgen. We blijven ook de komende dagen alles opvolgen en staan in nauw contact met het Centrum voor Cybersecurity België." Ook het Centrum voor Cybersecurity België gaf eerder al aan dat de aanvallen weinig gevaar vormen. Het federaal parket start een onderzoek.

De hackersgroep voert al sinds de start van de Russische invasie van Oekraïne ddos-aanvallen uit op bondgenoten van het land. Volgens de Amerikaanse beveiligingsonderzoeker Tom Hegel is het doel van deze acties om aandacht te krijgen voor pro-Russische sentimenten over de oorlog.