Pro-Russische groep viel websites Nederlandse havens aan met ddos-aanvallen

Een groep pro-Russische cybercriminelen heeft in de afgelopen week de websites van diverse Nederlandse havens onbereikbaar gemaakt met ddos-aanvallen. Op Telegram schept de organisatie onder de naam NoName057(16) op over de aanvallen.

Afbeelding via Eric Bakker / Havenbedrijf Rotterdam

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de havens van respectievelijk Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Helder, hebben allemaal tegenover RTL Nieuws bevestigd dat hun sites de afgelopen week tijdelijk niet bereikbaar waren. De Groningse Zeehaven zou het ergst getroffen zijn; de website zou het hele afgelopen weekend niet beschikbaar zijn geweest. De andere havens ondervonden enkele uren overlast door ddos-aanvallen vanuit de kwaadwillende groep hacktivisten.

De Amerikaanse beveiligingsonderzoeker Tom Hegel legt aan RTL uit dat de groepering 'amateuristische tools' gebruikt om websites onbereikbaar te maken. Bij een ddos-aanval wordt een site onbereikbaar door een overvloed aan virtuele nepbezoekers, maar daar blijft het bij. Er zijn geen gegevens gestolen of andere services van de havens getroffen. Volgens Hegel is het doel van dergelijke politiek gemotiveerde acties dan ook om aandacht te krijgen, in dit geval voor pro-Russische sentimenten over de invasie van Oekraïne.